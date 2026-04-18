Top-Klub will ÖFB-Kapitän David Alaba (33)

David Alaba wird Real im Sommer ablösefrei Wechseln. Jetzt klopft ein europäischer Top-Klub an.

Seit dieser Woche ist es endgültig fix: David Alaba wird Real Madrid im Sommer verlassen. Die Königlichen werden den Vertrag mit dem 33-Jährigen nicht mehr verlängern - der ÖFB-Kapitän kann damit ablösefrei wechseln.

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit ist Alaba weiterhin heiß begehrt. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano schreibt, sollen bereits Klubs (in und außerhalb Europas) den Österreicher kontaktiert haben.

Wechsel nach England?

Während Romano keine konkreten Vereine nennt, bringt Rob Dawson vom Sportsender ESPN Alaba mit einem absoluten Kult-Klub in Verbindung. So soll Manchester United Interesse am Österreicher zeigen. "Das Recruiting Team beobachtet den Markt, eine Reihe von hoch profilierten Spielern sind im Juni ablösefrei." Mit seiner Erfahrung könnte Alaba den Red Devils helfen, in der Defensive stabiler zu werden und damit wieder zu alter Stärke zu finden.

In den letzten Monaten wurde auch über einen Wechsel in die nordamerikanische MLS und nach Saudi-Arabien spekuliert. Zudem sollen auch mehrere türkische Klubs Interesse am Österreicher zeigen. Alaba selbst hat sich bisher nicht konkret über seine Zukunft geäußert.