Akku-Revolution beim Galaxy S27: Samsung plant Riesen-Batterie

Ein großer Silizium-Kohlenstoff-Akku soll das neue Galaxy S27 mit Power beliefern, berichten Samsung-Insider.

Wenn Samsung mit Akku-Innovationen experimentiert, horcht die Tech-Welt auf. Nach Jahren der Zurückhaltung bahnt sich für das Galaxy S27 Ultra ein gewaltiger Sprung bei der Laufzeit an.

Einführung von größerem Akku

Dass Samsung bei der Einführung von größeren Akkus besonders vorsichtig vorgeht, hat einen triftigen Grund. Das Desaster um das brennende Galaxy Note 7 vor fast zehn Jahren steckt dem Konzern noch immer tief in den Knochen, berichtet futurezone. Während chinesische Hersteller wie Xiaomi oder Oppo längst an der Kapazitäts-Schraube drehen, blieb Samsung konservativ.

Neuheit für 2027

Doch das könnte sich 2027 ändern: Leaks deuten darauf hin, dass Samsung beim Galaxy S27 Ultra erstmals auf die neuartige Silizium-Kohlenstoff-Technologie (Si/C) setzen wird.

Geheime Testreihen mit bis zu 20.000 mAh

Wie der bekannte Blog Schrodingerintel berichtet, sind interne Dokumente von Samsung SDI aufgetaucht. Diese belegen angeblich, dass der Konzern mit extremen Kapazitäten - von bis zu 20.000 Milliamperestunden - experimentiert. Getestet werden demnach Si/C-Zellen mit:

12.000 mAh

18.000 mAh

20.000 mAh

Aber Achtung: Ein Smartphone mit 20.000 mAh wird es so schnell nicht geben – die Test-Akkus sind derzeit noch viel zu dick für ein schlankes Flaggschiff. Realistisch für das S27 Ultra wäre jedoch eine Kapazität von rund 7.000 mAh. Zum Vergleich: Das aktuelle S26 Ultra muss noch mit 5.000 mAh auskommen.

Das Geheimnis der Si/C-Akkus

Die Silizium-Kohlenstoff-Batterie ist die nächste Evolutionsstufe des klassischen Lithium-Ionen-Akkus. Der Clou liegt in der Anode:

Höhere Energiedichte: Silizium kann mehr Lithium-Ionen speichern als herkömmliches Graphit.

Kompakte Bauweise: Mehr Power bei gleichem Platzverbrauch.

Schnelleres Laden: Die Technik ermöglicht oft deutlich kürzere Ladezeiten.

Der Haken ist allerdings: Silizium dehnt sich beim Laden stark aus. Das führt zu mechanischem Stress im Akku und kann die Lebensdauer verkürzen.

Genau hier liegt aktuell noch Samsungs größtes Problem. Während die Konkurrenz (wie das Xiaomi Redmi Note 15 Pro+) die Technik bereits einsetzt, kämpft Samsung mit der Langlebigkeit.

Die internen Tests zeigten laut dem Leak, dass die Prototypen derzeit bei etwa 960 Ladezyklen schlapp machen. Samsungs internes Ziel liegt jedoch bei mindestens 1.500 Zyklen, um eine jahrelange Nutzung ohne spürbaren Kapazitätsverlust zu garantieren.

Kommt das Laufzeit-Wunder?

Samsung steht unter Zugzwang. Sollten die Ingenieure die Haltbarkeit bis zum Release des S27 in den Griff bekommen, dürfte das Gerät in Sachen Akkulaufzeit alle bisherigen Rekorde brechen. Nutzer dürften sich dann auf Smartphones freuen, die auch bei intensiver Nutzung locker zwei bis drei Tage durchhalten.