Diese neue Funktion bekommt WhatsApp

WhatsApp plant scheinbar, eine neue Funktion auszurollen. Nutzer sollen in der Lage sein, selbstlöschende Nachrichten zu verschicken.

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Laut "WaBetaInfo" will WhatsApp demnächst eine neue Funktion für Nachrichten anbieten. Der Nachrichtendienst arbeitet aktuell an Textnachrichten, die mit einer "Einmalansicht"-Option versendet werden. Der Empfänger kann diese Nachrichten nur ein Mal öffnen. Danach verschwindet sie. Die Funktion wird in der neuesten WhatsApp-Beta für Android (Version 2.26.22.7) angedeutet.

Um die Funktion zu aktivieren, muss der Nutzer die Nachricht eingeben und lange auf der Sende-Taste drücken. Danach taucht ein Dropdown-Menü mit neuen Funktionen auf. Unter anderem kann "Als einmalig anzeigbar senden" ausgewählt werden. Der Empfänger kann diese Nachricht danach nicht mehr kopieren, teilen oder weiterleiten. Wie "WaBetaInfo" berichtet, sollen auch Screenshots und Bildschirmaufnahmen nicht möglich sein.

Veröffentlichungsdatum noch unbekannt

WhatsApp arbeitet noch an dieser Funktion, wodurch auch Beta-Tester darauf noch keinen Zugriff haben. Aktuell ist noch unbekannt, wann die Funktion veröffentlicht wird. Es soll aber einen Umweg geben. Dabei verfassen Nutzer Nachrichten als Bildunterschriften. Damit kann die "Einmalansicht"-Funktion genutzt werden.

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Der Nachrichtendienst bietet diese Funktion schon bei Fotos, Videos und Sprachnachrichten an. Die Nachrichten kann der Empfänger dann innerhalb von 14 Tagen öffnen, danach verschwindet diese aus dem Chat, so WhatsApp.