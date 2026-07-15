Darum sollen Sie diese WhatsApp-Nummer sofort einspeichern

Mit der Nummer "+1 800-242-8478" können WhatsApp-Nutzer auf praktische Funktionen zurückgreifen.

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WhatsApp bietet mit der kostenlosen Nummer +1 800-242-8478 einige hilfreiche Funktionen an. Dabei handelt es sich ausgerechnet um ChatGPT. Dieser kann Nutzern viele Fragen beantworten.

Von Dezember 2024 bis Jänner 2026 konnten WhatsApp-Nutzer ChatGPT in der Messenger-App verwenden. Danach veränderte Meta ihre Richtlinien und verbot den Einsatz von Drittanbieter-KI-Tools.

Kein ChatGPT-Konto nötig

Es ist nur noch hauseigene Meta AI in WhatsApp verfügbar. Die EU war davon kein Fan und witterte in diesem Fall einen Verstoß gegen den Digital Markets Act. Meta musste somit ihre Entscheidung revidieren.

Seit dem 13. Juli können Nutzer bei WhatsApp auf ChatGPT zurückgreifen. Dem Bot können Nachrichten gesendet werden, um Fragen zu stellen oder ein Bild erstellen zu lassen. Sprachnachrichten kann er auch verstehen. ChatGPT unterstützt dabei mehrere Sprachen, darunter natürlich Deutsch. Für die Nutzung ist kein ChatGPT-Konto erforderlich.