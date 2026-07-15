Galaxy Z Fold 8 Ultra hat keine Display-Falten

Kurz vor der offiziellen Präsentation sorgt ein Leak zum neuen Samsung Galaxy Z Fold für viel Aufsehen. Laut dem Video soll beim Samsung-Foldable im Innenbildschirm die Falte fast kaum sichtbar sein.

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Der Technik-Blogger Setsuna Digital hat auf Weibo ein Video über das Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra veröffentlicht. Dabei zeigt der Blogger das Gerät im aufgeklappten Zustand mit aktivem Innenbildschirm. Das Smartphone wird unter einem Licht mehrfach bewegt.

Unter diesen Bedingungen sind Falten auf dem Bildschirm am besten zu sehen. Überraschend: In diesem Video sind auf dem Falthandy kaum Vertiefungen, nur eine feine Linie, zu sehen. Ob die Linie kaum noch spürbar ist, lässt sich anhand des Videos nicht feststellen. Nun stellt sich die Frage: Ist das gezeigte Gerät wirklich das Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra? Hat Samsung wirklich die Displayfalte so deutlich reduzieren können?

Keine auffällige Faltstelle

Dank einer weniger auffälligen Faltstelle könnte die Nutzung des Gerätes verbessert werden. Spiegelungen würden den Nutzer weniger stören und Inhalte könnten gleichmäßiger dargestellt werden. Zusätzlich würden die Wischbewegungen seltener von einer Vertiefung unterbrochen werden. Das Gerät würde sich wie ein klassisches Tablet anfühlen.

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Wie lange der Eindruck bleiben wird, ist derzeit unklar. Das Smartphone im Video schaut sehr neu aus. Wie "Techbook" berichtet, ist es schwer zu beurteilen, ob die Faltstelle auch nach vielen Klappvorgängen so fein bleiben wird.

Im Video ist neben dem Innenbildschirm zudem das Außendisplay sowie die Rückseite zu sehen. Auf der Rückseite sind drei vertikal angeordnete Kameras zu erkennen. Im oberen Teil des Außendisplays sitzt die Frontkamera.

Präsentation am 22. Juli 2026

Diese Merkmale lassen einige Nutzer an der Echtheit des Leaks zweifeln. Der bekannte Leaker Ice Universe vermutet auf X (ehemals Twitter), dass es sich hierbei um ein Galaxy Z Fold 7 handeln könnte.

Laut ihm deuten vor allem das Kameramodul und die Größe der Aussparung für die Kamera gegen das neue Samsung Galaxy Fold 8 Ultra. Den ersten richtigen Blick bekommen Samsung-Fans bei der offiziellen Präsentation am 22. Juli 2026.