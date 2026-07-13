Diese Smartphone-Einstellung bedroht Ihre Passwörter

Viele lassen eine bestimmte Handy-Funktion unterwegs einfach eingeschaltet. Experten warnen vor Risiken für die Sicherheit und den Akku deines Smartphones.

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Das WLAN-Modul bleibt bei den meisten Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzern dauerhaft eingeschaltet, um zu Hause das eigene Datenvolumen zu schonen. Wenn man jedoch das Haus verlässt, schalten die wenigsten diese Option aus. Experten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) raten jedoch genau dazu: Funkschnittstellen wie Bluetooth, WLAN oder NFC sollten nur bei echtem Bedarf aktiviert werden. Das sorgt für mehr Sicherheit und schont den Akku.

Auch Verbraucherschützer empfehlen, die Verbindung außerhalb der eigenen vier Wände zu trennen. Denn wer die Handy-Funktion aktiv lässt, verbraucht unnötig Strom. Zudem droht Gefahr durch Fake-Hotspots, die Passwörter stehlen könnten. Ein Angreifer kann außerdem gespeicherte Netzwerke auslesen und so über Verzeichnisse kartierter WLAN-Netzwerke die genaue Wohnadresse herausfinden, wie das Verbraucherportal "Chip" berichtet.

Tipps für die Handy-Funktion

Bei einem iPhone lässt sich die Deaktivierung bequem automatisieren. Zwar kann man das WLAN manuell im Kontrollzentrum ausschalten, doch Apple aktiviert es am nächsten Tag automatisch wieder, um unabsichtlichen Datenverbrauch zu verhindern. Viel eleganter funktioniert das über eine Automation in der App "Kurzbefehle". Nutzer wählen dort die Option "Verlassen" und den "Aktuellen Ort" aus. Damit die Ausführung ohne explizite Bestätigung klappt, stellt man "Sofort ausführen" ein. Dann tippen Sie auf "Neue leere Automation" und bei "Aktionen suchen" "WLAN" ein, wählt "WLAN konfigurieren" und ändert den Status auf "WLAN Aus". Eine zweite Automation sorgt schließlich dafür, dass sich das Funknetz bei der Ankunft wieder selbstständig einschaltet.

Automatische Steuerung bei Android

Auch bei Android-Geräten lässt sich das Funkmodul nach Bedarf manuell steuern, was im Alltag jedoch leicht in Vergessenheit gerät. Das Betriebssystem bietet dafür schon länger die integrierte Funktion "WLAN automatisch aktivieren", sobald man sich in Reichweite bekannter Netzwerke befindet. Eine standardmäßige Funktion, um das WLAN beim Verlassen eines Ortes automatisch auszuschalten, fehlt bei Android hingegen. Wer diese Handy-Funktion dennoch automatisieren möchte, kann dafür externe Lösungen wie NFC-Tags oder spezielle Automatisierungs-Apps wie IFTTT nutzen.