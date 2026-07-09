Nintendo-Schock: Aus für Mario Kart

Nach sieben Jahren endet "Mario Kart Tour". Nintendo stellt das Mobile-Spiel endgültig ein und hat bereits erste Einschränkungen umgesetzt.

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Wer "Mario Kart Tour" noch nutzen möchte, hat dafür bis Mittwoch, 30. September 2026, 8:00 Uhr Zeit. Danach lässt sich das Mobile-Spiel nicht mehr verwenden. Bis dahin können Spieler noch Rennen fahren oder bereits freigeschaltete Inhalte ansehen.

Erste Änderungen laufen

Das Ende macht sich bereits bemerkbar. Rubine, die Spielwährung von "Mario Kart Tour", können seit Mittwoch nicht mehr gekauft werden. Bereits seit Dienstag nimmt Nintendo außerdem keine neuen Abonnements für den Gold-Pass mehr an. Automatische Verlängerungen entfallen ebenfalls.

Inhalte werden kostenlos

Wer zu diesem Zeitpunkt noch ein aktives Abo besitzt, kann die Vorteile zunächst weiter nutzen. Ab Dienstag, 4. August 2026 stellt Nintendo diese Inhalte allen Spielern kostenlos zur Verfügung.

Keine Offline-Version geplant

Trotz der kostenlosen Inhalte bleibt es bei der Abschaltung. Nintendo erklärt auf seiner Internetseite und über den offiziellen X-Kanal des Spiels, dass es nach dem Ende keine Offline-Version geben wird. Damit verschwindet der Titel vollständig.

"Mario Kart Tour" setzte auf kurze Rennen, eine einfache Touch-Steuerung und regelmäßig wechselnde Touren und brachte das bekannte Rennspiel ohne Konsole oder Controller auf mobile Geräte.

Ganz überraschend kommt das Ende nicht. Nintendo hat bereits mehrere Mobile-Spiele eingestellt, darunter "Dr. Mario World", "Dragalia Lost" und "Animal Crossing: Pocket Camp". Firmenchef Shuntaro Furukawa erklärte Anfang Februar 2025, dass Mobilgeräte künftig vor allem als Kontaktpunkt zu Nintendo-Marken, Musik und Accounts dienen und das Interesse an der eigenen Hardware stärken sollen.