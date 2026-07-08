Locken mit "Traum-Job": Betrüger stehlen Google-Konten von Bewerbern

Kriminelle locken derzeit Arbeitssuchende mit gefälschten Job-Interviews. Dabei haben sie auf die Google-Konten der Bewerber abgesehen.

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Mit einer neuen Phishing-Kampagne geben sich Betrüger als große Marken aus und bieten Bewerbern ein gefälschtes Gespräch an. Dabei zielen sie auf die Google-Konten von Marketing-Experten. Laut "BleepingComputer" werden aktuell dafür über 30 bekannte Marken missbraucht, unter anderem Adobe, Netflix, Coca-Cola, OpenAI und Adidas. Zum Teil verwenden die Betrüger sogar die echten Namen und Fotos der realen Recruiter.

Wie "BleepingComputer" berichtet, ist vor allem die Methode hinter den E-Mails fies. Die Bewerber werden über mehrere echte Dienste weitergeleitet. Am Ende landen sie auf einer gefälschten Termin- oder Login-Seite. Dort taucht ein angebliches "Continue with Google" auf. Aber Vorsicht: Dabei handelt es sich um kein echtes Browser-Popup. Sie wurde nur innerhalb der Phishing-Seite nachgebaut, womit die Betrüger die Zugangsdaten vom Google-Konto stehlen wollen.

Google warnt Nutzer

Google hat schon auf die Masche reagiert. Auf ihrer Workspace-Hilfe erklären sie, dass Administratoren in Gmail zusätzliche Sicherheitsregeln gegen Phishing, schädliche Links und Spoofing aktivieren können. Zusätzlich warnt der Tech-Riese unter anderem vor Klicks auf Links zu nicht vertrauenswürdigen Domains, Schutz vor ähnlich aussehenden Domainnamen sowie Maßnahmen gegen unauthentifizierte E-Mails und gefälschte Absendernamen.

In Deutschland warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor den Folgen von Cyberkriminalität, so "Chip". Sie empfehlen, erhaltene Nachrichten genau zu prüfen und vor allem bei unerwarteten Dateianhängen misstrauisch zu sein. Diese benützen Kriminelle gerne, um unbemerkt Schadsoftware auf Geräten zu installieren.

Zudem fordern seriöse Dienstleister, Banken oder Behörden niemals Sie auf, Ihre Passwörter, PINs oder andere vertrauliche Informationen preiszugeben. Ebenfalls erkennt man gefälschte Nachrichten an der Formulierung, häufigen Rechtschreibfehlern, holpriger Grammatik oder seltsamer Satzstellung.