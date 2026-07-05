DIESEN viralen McDonald's-Trend können Sie auch bei uns probieren

Immer wieder gibt es interessante Food-Trends, die durch Social Media für Begeisterung sorgen. Der neueste virale Hype könnte bei McDonald's den klassischen Burger Konkurrenz machen.

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Food-Blogger auf der ganzen Welt rittern stets um den neuesten Hype. Doch das, was derzeit viral geht, lässt viele User rätseln, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt.

Dafür ist auf jeden Fall ein Besuch bei McDonald's nötig. Obwohl der Ursprung des Trends in Australien liegt, kann man sich das neue Objekt der Begierde in Österreichs Filialen zusammenstellen.

Schon lange bevor es Food-Influencer gab, war der fragwürdige Hack von Pommes mit dem normalen McSundae-Eis bekannt, und wenn man die Kombination aus süß und salzig mag, war man davon begeistert.

Trend geht viral

Doch das, was nun kommt, zielt auf dieselben Geschmacksnerven ab. Denn alles, was man dazu bestellen muss, sind zwei Hashbrownies und einen McFlurry M&M oder Oreo.

Die heißen, fettigen und salzigen Kartoffel-Rösti harmonieren laut unzähligen Testern überraschend gut mit dem kalten, süßen McFlurry. Besonders beliebt sind dabei die Eissorten mit Oreo, M&M’s oder klassischer Vanille.

So einfach geht's

Wer den Trend selbst probieren möchte, muss einfach das Eis großzügig zwischen die beiden Kartoffelpuffer streichen. Wichtig dabei: Man muss schnell sein und das McFlurry-Sandwich essen, bevor das Eis durch die heißen Hash Browns schmilzt.

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Der enorme Hype ist auch dem Burger-Giganten nicht verborgen geblieben. In Singapur hat McDonald's den Trend bereits aufgegriffen und eine limitierte Werbeaktion rund um das Eis-Sandwich gestartet. Ob die süß-salzige Kombination jemals dauerhaft auf der offiziellen Speisekarte landen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin müssen Fans weiterhin selbst basteln.