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Ab 2028

Games-Schock: Sony verkauft keine Discs mehr

Menschen stehen und sitzen an PS5-Spielständen auf einer Spielemesse mit leuchtenden Displays.
© APA/AFP/KAZUHIRO NOGI
Sony trägt der rasant wachsenden Verbreitung von Online-Videospielen Rechnung.
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Ab 2028 würden Programme für die Konsole PlayStation ausschließlich über das Internet vertrieben, teilte der japanische Unterhaltungskonzern am Mittwoch mit. Die Produktion entsprechender Discs werde eingestellt. Im Vorjahr hätten diese lediglich 20 Prozent des Videospiele-Umsatzes ausgemacht. Bereits auf Discs veröffentlichte oder bis zum Stichtag geplante Datenträger seien davon nicht betroffen.

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Sony kündigte zudem an, die Online-Stores für die Konsolen PlayStation 3 und PlayStation Vita bis 2027 stufenweise abzuschalten. Die bis zu 20 Jahre alten Geräte unterstützten die aktuellen Zahlungssysteme nicht. Bereits gekaufte Spiele blieben bis auf weiteres zugänglich. Kunden könnten aber keine neuen Titel mehr erwerben.

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