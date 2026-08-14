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"Instagzam"

Neues Instagram-Logo sorgt für Shitstorm

Weißer Instagram-Schriftzug auf schwarzem Hintergrund.
© X/ Andreas Storm
Nach zehn Jahren ändert Instagram sein Logo. Dabei wurde der Schriftzug abgeändert. Die Nutzer machten sich hauptsächlich lustig über die Änderung.
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Die beliebte Social-Media-Plattform Instagram hat nach zehn Jahren einen neuen Schriftzug. Das Design soll "cleaner" und moderner sein, so das Unternehmen. Weiter will Meta damit die Kreativität und Individualität ihrer Community stärker sichtbar machen.

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Jedoch sorgt das neue Design im Netz hauptsächlich für Spott. Viele Nutzer fragen sich: "Kann man das überhaupt noch lesen?" Einige Nutzer lesen eher "Instagzam" und nicht "Instagram". Allgemein wird die Leserbarkeit von der Community kritisiert.

Viele Nutzer spotten über neuen Schriftzug

Eigentlich sollte der Markenname einfach zu lesen sein. Jedoch muss man beim neuen Instagram-Logo zweimal genau hinschauen. Das Designteam hat sehr viele Entwürfe für den Schriftzug erstellt. Hunderte wurden getestet. Darunter Handschriften, Großbuchstaben-Varianten und sogar Konzepte, die Elemente der Kamera in die Schrift integrieren sollten. Am Ende wurde eine Schrift ausgewählt, die laut Instagram Persönlichkeit, Individualität und den handgemachten Charakter der Plattform vermitteln soll.

Online fragte Instagram-Chef Adam Mosseri höchstpersönlich bei der Community nach ihrer Meinung. Unter diesem Posting fielen die Reaktionen gespalten aus. Ein Teil findet den neuen Schriftzug frisch und modern, der andere sieht darin eher einen missglückten Mix verschiedener Schriftstile.

Vor allem das neue Design vom "r" verwirrt die Nutzer. In den sozialen Netzwerken wird sich darüber lustig gemacht, dass der neue Schriftzug wie "Instagzam" oder ähnlich gelesen werden könne. Zudem sind durch die geschwungene Gestaltung andere Buchstaben wie "s" und "g" schwieriger zu erkennen.

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