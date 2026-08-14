Fan-Schock! Pokémon macht 2027 Schluss

Es ist das endgültige Ende für eine beliebte Ära: Nintendo zieht bei Pokémon den Stecker.

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Die Nachricht betrifft Millionen Fans weltweit. Am 26. Februar 2027 um Punkt 4 Uhr morgens wird der Dienst von Pokémon Bank offiziell und für immer beendet. Die Software wurde 2013 für die Nintendo-3DS-Konsolenfamilie veröffentlicht und bot den Spielern eine revolutionäre Möglichkeit, bis zu 3.000 Pokémon in einer Cloud zu speichern.

Mit der Abschaltung endet auch die Möglichkeit, alte Pokémon aus den klassischen Editionen wie "Pokémon X und Y" oder "Sonne und Mond" in neuere Spiele zu übertragen. Die Verbindung zum aktuellen Cloud-Dienst "Pokémon HOME" wird ab diesem Zeitpunkt unwiderruflich gekappt.

Keine neuen Downloads mehr möglich

Besonders brisant für Neueinsteiger: Wer die App nicht bereits auf seiner Konsole installiert hat, schaut in die Röhre. Nachdem der eShop für den Nintendo 3DS bereits im März 2023 geschlossen wurde, kann Pokémon Bank nicht mehr heruntergeladen werden. Lediglich Spieler, die den Dienst schon nutzen, haben jetzt noch eine Gnadenfrist von rund drei Jahren.

Die Entwickler von The Pokémon Company raten den Spielern dringend, ihre gelagerten Taschenmonster rechtzeitig auf den modernen Dienst Pokémon HOME zu transferieren. Andernfalls bleiben die virtuellen Begleiter für immer auf dem veralteten System gefangen.

Wie viele Kult-Monster letztendlich im digitalen Nirvana verschwinden werden, bleibt abzuwarten. Die Nintendo-Community muss sich nun jedenfalls beeilen, um ihre Schätze aus über zehn Jahren Spielgeschichte in Sicherheit zu bringen.