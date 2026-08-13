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80.000-Euro-Coup: Diebe plündern Pokémon-Geschäft

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© Getty Images
Bei einem Einbruch in ein Geschäft im Osten Frankreichs sind nach Angaben des Inhabers Pokémon-Karten im Wert von geschätzt 80.000 Euro gestohlen worden.
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Die Einbrecher hätten den auf Sammelkarten spezialisierten Laden "Smogtrade" in der Stadt Bourgoin-Jallieu in der Nacht auf Donnerstag aufgebrochen und "mehrere hundert" Karten entwendet, bevor sie wegen des Alarms mit einem Auto geflohen seien, sagte der Händler, der ungenannt bleiben wollte.

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Die Sammelkarten mit den kleinen japanischen Monstern haben sich in den vergangenen Jahren zur begehrten Beute für Kriminelle entwickelt. 2024 wurden in der französischen Stadt Rennes drei Männer zu Haftstrafen verurteilt, weil sie bei einem Raubüberfall zehntausende Karten im Wert von geschätzt 100.000 Euro erbeutet und später verkauft hatten.

Im vergangenen Jänner wurden in Großbritannien Karten im Wert von umgerechnet etwa 87.000 Euro bei einem Einbruch erbeutet. Im Februar erzielte eine seltene Pokémon-Karte mit der berühmten gelben Pikachu-Gestalt bei einer Versteigerung in den USA den Rekordpreis von umgerechnet 14,3 Millionen Euro.

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