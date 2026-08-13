Griechenland-Drama
Urlauber (17) stirbt nach Stromschlag in der Dusche
Das Unglück ereignete sich am Sonntagnachmittag, als der Jugendliche in dem Ferienhaus der Familie duschen wollte. Laut einem regionalen Polizeibeamten soll ein Fehler in der Verkabelung den tödlichen Stromschlag ausgelöst haben. Der Tod sei offenbar sofort eingetreten.
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Die Familie lebt dauerhaft in Irland, hat aber enge Verbindungen zu Kimolos, da die Mutter von der Insel stammt. Die Angehörigen sollen dort regelmäßig ihre Ferien verbringen und in der kleinen Gemeinde gut bekannt sein. "Die Mutter des Jungen ist am Boden zerstört", berichteten lokale Stimmen. Auch der Vater steht demnach unter Schock. Bürgermeister Konstantinos Ventouris bezeichnete den Vorfall als beispiellos und sprach von einer dunklen Wolke, die über der Insel liege.
Nun konzentrieren sich die Ermittlungen auf die Elektrik des Hauses. Das Gebäude soll sehr alt sein, die Verkabelung möglicherweise noch aus der Zeit vor den 1970er-Jahren stammen. Zudem wird geprüft, ob ein Fehlerstrom-Schutzschalter fehlte. Auch ein erst 2024 ausgestelltes Elektro-Zertifikat wird untersucht. Eine Obduktion in Piräus soll die genaue Todesursache klären.
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