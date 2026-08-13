Brand bei Entsorger: Große Menge Holzabfälle brannte

Das Feuer drohte auf die benachbarten Lagerhallen überzugreifen.

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In der Nacht auf Donnerstag kam es bei einem Entsorgungsbetrieb in Mettmach (Bez. Ried) zu einem Großbrand mit viel Altholz.

Gegen 1.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Entsorgungsbetrieb alarmiert. Aufgrund des intensiven Brandgeschehens und des damit verbundenen hohen Wasserbedarfs mussten umfangreiche Maßnahmen zur Löschwasserversorgung ergriffen werden. Insgesamt standen 285 Einsatzkräfte von 16 Feuerwehren im Einsatz

Eine besondere Herausforderung war die Versorgung der Einsatzstelle mit ausreichend Löschwasser. Es wurde eine etwa 1,9 Kilometer lange Löschwasserleitung gelegt. Zusätzlich wurde ein Pendelverkehr mit Güllefässern eingerichtet, um die Wasserversorgung auch über größere Distanzen hinweg sicherzustellen.

Die Arbeiten an der Einsatzstelle dauerten bis in die Morgenstunden an.

Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des entstandenen Sachschaden ist noch ungeklärt.