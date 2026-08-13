Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

285 Feuerwehrler

Brand bei Entsorger: Große Menge Holzabfälle brannte

Brand bei Entsorger
© fotokerschi.at
Das Feuer drohte auf die benachbarten Lagerhallen überzugreifen.
OE24 auf Google bevorzugen

In der Nacht auf Donnerstag kam es bei einem Entsorgungsbetrieb in Mettmach (Bez. Ried) zu einem Großbrand mit viel Altholz.

Gegen 1.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Entsorgungsbetrieb alarmiert. Aufgrund des intensiven Brandgeschehens und des damit verbundenen hohen Wasserbedarfs mussten umfangreiche Maßnahmen zur Löschwasserversorgung ergriffen werden. Insgesamt standen 285 Einsatzkräfte von 16 Feuerwehren im Einsatz

Eine besondere Herausforderung war die Versorgung der Einsatzstelle mit ausreichend Löschwasser. Es wurde eine etwa 1,9 Kilometer lange Löschwasserleitung gelegt. Zusätzlich wurde ein Pendelverkehr mit Güllefässern eingerichtet, um die Wasserversorgung auch über größere Distanzen hinweg sicherzustellen.

Auch interessant

Traumstart! Football-Damen fegen China vom Platz

SPÖ-Grande schimpft gegen eigene Partei

Dyson V8 Origin im Amazon-Angebot: Jetzt über 100 Euro günstiger

Die Arbeiten an der Einsatzstelle dauerten bis in die Morgenstunden an.
Die Ursache des Brandes sowie die Höhe des entstandenen Sachschaden ist noch ungeklärt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Game of Thrones-Star ist tot

Europas Leitbörsen zur Eröffnung im Plus

Wiener Börse schließt nach robusten US-Arbeitsmarktdaten sehr fest

Mühlviertler Kernland: Ex-Geschäftsführerin verurteilt

Brand bei Entsorger: Große Menge Holzabfälle brannte

Russland kritisiert USA wegen Bout

Frau stirbt bei Sado-Maso-Spielchen

Neuer Fairteiler im Linzer Wissensturm

130 Soldaten verteidigen stillgelegtes Kohlekraftwerks im Innviertel

Mazedonier nach Messerattacke in Wels in Wien gefasst