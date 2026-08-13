Dyson V8 Origin im Amazon-Angebot: Jetzt über 100 Euro günstiger

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Einmal schnell durch die Wohnung saugen, Krümel in der Küche beseitigen oder Haare vom Sofa entfernen – dafür möchte wohl niemand jedes Mal einen schweren Staubsauger aus dem Schrank holen. Genau hier wird ein kabelloses Modell praktisch. Der Dyson V8 Origin 2026 ist aktuell bei Amazon deutlich reduziert: Sie zahlen 281,34 Euro statt 382,19 Euro UVP.

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Das entspricht 26 Prozent Rabatt und einer Ersparnis von starken 100,85 Euro. Für alle, die schon länger mit einem kabellosen Dyson liebäugeln, dürfte das Angebot deshalb besonders interessant sein.

Kabellos durch die ganze Wohnung

Der große Vorteil des Dyson V8 Origin liegt für uns ganz klar in der unkomplizierten Nutzung. Kein Kabel einstecken, keine Steckdose wechseln und kein großer Staubsauger, den Sie hinter sich herziehen müssen.

© Dyson

Mit einer Laufzeit von bis zu 40 Minuten eignet sich das Modell laut Produktbeschreibung auch für längere Reinigungsrunden. Die Saugleistung wird mit 130 Air Watt angegeben.

Praktisch: Der Dyson lässt sich sowohl als Boden- als auch als Handstaubsauger verwenden. Damit können Sie nicht nur Böden reinigen, sondern beispielsweise auch Sofa, Treppen oder schwer erreichbare Stellen angehen.

© DysonDyson

Besonders praktisch bei Haaren

Wer Haustiere oder lange Haare im Haushalt hat, kennt das Problem: Nach dem Saugen hängt gefühlt die Hälfte davon in der Bürstenrolle.

Beim V8 Origin kommt deshalb eine Motorbar-Bodendüse mit Haarentwirrungstechnologie zum Einsatz. Sie soll dabei helfen, Haare während der Reinigung von der Bürstenrolle zu entfernen.

Gerade in Haushalten, in denen regelmäßig Haare auf Teppichen und Böden landen, ist das ein Detail, das den Alltag angenehmer machen kann.

© Dyson

Unser Redaktionscheck: Ein Dyson für den täglichen Einsatz

In unserem Redaktionscheck gefällt uns vor allem die Kombination aus kabelloser Nutzung, bis zu 40 Minuten Laufzeit und der Möglichkeit, das Gerät als Handstaubsauger einzusetzen.

Der V8 Origin dürfte damit besonders für Sie interessant sein, wenn Sie nicht jedes Mal einen großen Bodenstaubsauger hervorholen möchten. Ein paar Krümel nach dem Frühstück, Haare im Badezimmer oder Schmutz im Eingangsbereich lassen sich mit einem Akkusauger schnell zwischendurch angehen.

Auch bei Amazon kommt das Modell nach den vorliegenden Angaben gut an: Der Dyson V8 Origin erreicht aktuell 4,4 von 5 Sternen bei 129 Bewertungen. Zudem wurden mehr als 1.000 Geräte im vergangenen Monat gekauft.

© Dyson

Amazon reduziert den Dyson V8 Origin um über 100 Euro

Der eigentliche Hingucker ist momentan aber der Preis. Amazon bietet den Dyson V8 Origin 2026 für 281,34 Euro statt 382,19 Euro UVP an. Damit sparen Sie 100,85 Euro beziehungsweise 26 Prozent.

Das Modell ist laut den vorliegenden Angaben zudem exklusiv bei Amazon erhältlich. Wenn Sie also schon länger einen kabellosen Dyson für die schnelle Reinigung im Alltag suchen, könnte dieses befristete Angebot eine gute Gelegenheit sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.