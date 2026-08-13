Warum Schulsachen bei Amazon gerade so günstig sind!

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Kurz vor dem Schulstart lohnt es sich, bei Amazon einen Blick auf Schreibwaren und Schulbedarf zu werfen. Vom Textmarker über Schnellhefter bis zum Klebestift sind aktuell einige Klassiker deutlich reduziert. Besonders praktisch: Viele der Angebote eignen sich nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern genauso für Studium, Homeoffice und Büro.

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Wir haben vier interessante Angebote herausgesucht, mit denen Sie Ihre Schubladen und Federmäppchen zum Start nach den Sommerferien günstig auffüllen können.

STABILO Textmarker: 8 Pastellfarben für 9,36 Euro

© Stabilo

Wer beim Lernen gerne mit Farben arbeitet, dürfte die STABILO swing cool Pastel Textmarker kennen. Im Set bekommen Sie gleich acht verschiedene Pastellfarben – ideal, um Notizen, Lernzettel, Kalender oder wichtige Passagen übersichtlich zu markieren.

Besonders schön finden wir die dezenteren Pastelltöne. Damit lassen sich Unterlagen strukturieren, ohne dass anschließend die halbe Seite in grellem Neon leuchtet.

Aktuell kostet das 8er-Pack bei Amazon 9,36 Euro statt 16,14 Euro UVP. Das entspricht einer Ersparnis von satten 42 Prozent. Pro Textmarker zahlen Sie damit rund 1,17 Euro.

Auch die Bewertungen können sich sehen lassen: 4,7 von 5 Sternen bei mehr als 7.100 Rezensionen. Mehr als 1.000 Sets wurden nach den vorliegenden Angaben im vergangenen Monat gekauft.

2.400 Haftnotizen für rund 10 Euro

© Agoer

Ob Vokabeln, kleine Erinnerungen oder To-do-Listen: Haftnotizen verschwinden bei uns gefühlt immer schneller, als man neue kaufen kann. Mit diesem Set von Agoer sollten Sie deshalb erst einmal eine Weile versorgt sein.

Sie bekommen 24 Blöcke mit jeweils 100 gelben Haftnotizen im Format 50 x 50 Millimeter – insgesamt also stolze 2.400 Klebezettel.

Derzeit kostet das Paket bei Amazon 10,07 Euro statt 12,10 Euro. Das entspricht 17 Prozent Rabatt und einem Preis von rund 42 Cent je Block.

Für Familien mit mehreren Schulkindern oder wenn Sie auch im Homeoffice regelmäßig mit kleinen Notizzetteln arbeiten, ist das ein praktischer Vorrat.

BRUNNEN Schnellhefter: 13 Stück für nur 7,26 Euro

© Brunnen

Ein Klassiker auf praktisch jeder Materialliste zum Schulanfang: Schnellhefter. Das Set von BRUNNEN enthält direkt 13 farbig sortierte A4-Schnellhefter mit transparentem Deckblatt.

Der Preis liegt bei gerade einmal 7,26 Euro, wodurch Sie rechnerisch nur rund 56 Cent pro Schnellhefter bezahlen.

Interessant ist hier auch die Nachfrage: Laut den vorliegenden Amazon-Angaben wurden mehr als 9.000 Sets im vergangenen Monat gekauft. Dazu kommen 4,7 von 5 Sternen bei über 4.200 Bewertungen.

Gerade wenn für jedes Schulfach wieder eine andere Farbe benötigt wird, können Sie mit dem 13er-Set einen großen Teil der Einkaufsliste auf einmal abhaken.

Unser Preis-Tipp: Vier Pritt Klebestifte für 3,01 Euro

© Pritt

Das vielleicht spannendste Schnäppchen unserer Auswahl kommt von Pritt. Das Paket enthält vier Klebestifte mit jeweils 22 Gramm.

Der Kleber besteht laut Produktbeschreibung zu 97 Prozent aus natürlichen Inhaltsstoffen inklusive Wasser, ist lösemittelfrei und bei niedrigen Temperaturen auswaschbar. Damit ist das Set insbesondere für den Einsatz in der Schule interessant.

Und der Preis ist stark: Amazon verlangt momentan nur 3,01 Euro statt 7,04 Euro UVP. Sie sparen damit ganze 57 Prozent.

Auch die Nachfrage spricht für den Klassiker: Mehr als 10.000 Packungen wurden im vergangenen Monat gekauft, dazu stehen 4,8 von 5 Sternen bei fast 6.000 Bewertungen.

Unser Back-to-School-Check: Kleine Preise können sich schnell summieren

Bei Schulmaterialien macht häufig nicht ein einzelner Artikel den Einkauf teuer. Es sind die vielen Kleinigkeiten auf der Liste: Kleber hier, Schnellhefter dort, dazu Textmarker, Notizzettel und weiteres Zubehör.

Genau deshalb finden wir solche Angebote zum Schulstart interessant. 3,01 Euro für vier Pritt-Klebestifte, 7,26 Euro für 13 BRUNNEN-Schnellhefter und 9,36 Euro für acht STABILO-Pastellmarker sind Preise, bei denen sich ein Vergleich durchaus lohnen kann.

Wenn Sie also ohnehin noch die Schultasche für das neue Schuljahr auffüllen müssen oder nach dem Sommer wieder Ordnung auf Ihren Schreibtisch bringen möchten, können Sie aktuell gleich mehrere Basics vergleichsweise günstig bei Amazon bekommen. Bei befristeten beziehungsweise stark nachgefragten Angeboten sollten Sie allerdings beachten, dass sich Preise jederzeit wieder ändern können.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.