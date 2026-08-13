Back to School: Apple MacBook Neo im Amazon-Deal!

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Pünktlich zum Schul-, Uni- und Arbeitsstart nach den Sommerferien gibt es bei Amazon ein spannendes Apple-Angebot: Das 13 Zoll Apple MacBook Neo mit A18 Pro Chip kostet aktuell 755,29 Euro statt 906,55 Euro UVP. Damit sparen Sie 151,26 Euro beziehungsweise 17 Prozent – und bekommen das Modell in einem auffälligen Rosa.

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Ein neuer Begleiter für Schule, Uni und Büro

Zum Schul- oder Semesterstart kennt man es: Plötzlich stehen wieder Präsentationen, Hausarbeiten, Videocalls und jede Menge Dokumente auf dem Programm. Und auch im Job geht es nach dem Sommerurlaub wieder richtig los.

Das 13 Zoll große MacBook Neo ist für genau diesen mobilen Alltag interessant. Das kompakte Format lässt sich bequem mitnehmen und bietet gleichzeitig genügend Bildschirmfläche, um unterwegs oder am Schreibtisch produktiv zu arbeiten.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip © Apple

Verbaut ist ein Liquid Retina Display, das sich nicht nur für klassische Office-Aufgaben eignet. Auch wenn Sie nach Feierabend Fotos anschauen, Serien streamen oder kreativ arbeiten möchten, dürfte das Display einer der Pluspunkte des Geräts sein.

Und ganz nebenbei: Die hier angebotene Variante kommt in Rosa. Wer bei seinem Laptop etwas mehr Farbe auf dem Schreibtisch möchte, bekommt damit eine schöne Alternative zu den üblichen dunklen oder silbernen Geräten.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip © Apple

A18 Pro Chip für den täglichen Einsatz

Herzstück des MacBook Neo ist der A18 Pro Chip. Das Gerät wurde laut Produktbeschreibung zudem mit Blick auf KI und Apple Intelligence entwickelt.

Das dürfte insbesondere für Sie interessant sein, wenn Sie Ihren neuen Laptop nicht nur zum Surfen und Streamen nutzen möchten. Ob Texte und Präsentationen für die Schule, organisatorische Aufgaben während des Studiums oder alltägliche Arbeiten im Job – ein Laptop begleitet uns mittlerweile schließlich durch einen großen Teil des Tages.

Dazu kommen 8 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher.

512 GB SSD: Genug Platz für den Alltag

Beim Speicher bekommen Sie eine 512 GB große SSD. Das gefällt uns gerade bei einem Gerät für Schule, Studium und Arbeit gut.

Denn über die Monate sammeln sich schnell mehr Dateien an, als man zunächst denkt: Präsentationen, PDFs, Fotos, Videos, Downloads und verschiedenste Projekte wollen schließlich irgendwo untergebracht werden.

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip © Apple

Mit 512 GB müssen Sie nicht von Anfang an bei jeder größeren Datei darüber nachdenken, was Sie wieder löschen können. Wer allerdings sehr große Foto- und Videosammlungen lokal speichern möchte, sollte natürlich trotzdem prüfen, ob die Kapazität langfristig für die eigenen Ansprüche ausreicht.

Touch ID macht den Alltag komfortabler

Apple 13" MacBook Neo Laptop mit A18 Pro Chip © Apple

Ein kleines Feature, das man schnell zu schätzen lernt, ist Touch ID. Statt jedes Mal ein Passwort einzutippen, können Sie sich per Fingerabdruck authentifizieren.

Gerade wenn Sie das MacBook mehrmals am Tag aufklappen und wieder sperren – beispielsweise zwischen Unterrichtsstunden, Vorlesungen oder Meetings – ist das angenehm.

Es sind oftmals genau solche kleinen Komfortfunktionen, die im täglichen Gebrauch mehr ausmachen als eine lange Liste technischer Daten.

Unser Redaktionscheck: Ein spannender Back-to-School-Begleiter

In unserem Redaktionscheck finden wir vor allem das Gesamtpaket interessant. Sie bekommen ein kompaktes 13-Zoll-MacBook mit A18 Pro Chip, Liquid Retina Display, 512 GB SSD und Touch ID.

Das macht das Modell auf dem Papier zu einem vielseitigen Begleiter, der morgens mit in die Schule oder Uni kommen und abends genauso für private Aufgaben und Unterhaltung genutzt werden kann.

Auch die rosa Farbvariante gefällt uns für den Back-to-School-Start besonders gut. Schließlich muss ein Arbeitsgerät nicht immer langweilig aussehen.

Die Resonanz bei Amazon fällt nach den vorliegenden Angaben ebenfalls positiv aus: Das MacBook Neo erreicht aktuell 4,8 von 5 Sternen bei 263 Bewertungen und trägt die Kennzeichnung "Amazons Tipp". Mehr als 500 Geräte wurden im vergangenen Monat gekauft.

Über 150 Euro günstiger bei Amazon

Der wichtigste Punkt für Schnäppchenjäger kommt aber zum Schluss noch einmal: Amazon reduziert das Apple MacBook Neo aktuell um 17 Prozent.

Statt der angegebenen 906,55 Euro UVP zahlen Sie momentan 755,29 Euro. Das bedeutet eine Ersparnis von 151,26 Euro.

Wenn Sie also zum Back-to-School-, Uni- oder Arbeitsstart ohnehin einen neuen Laptop suchen und gerne im Apple-Ökosystem unterwegs sind, könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein. Besonders die Kombination aus 512 GB Speicher, kompaktem 13-Zoll-Format und A18 Pro Chip macht das MacBook Neo zu einem interessanten Begleiter für den Neustart nach den Sommerferien.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.