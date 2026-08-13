Apple-Pencil-Alternative für unter 15 Euro: Dieser iPad-Stift ist Bestseller!

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Wer sein iPad für Schule, Studium oder Arbeit nutzt und darauf gerne handschriftliche Notizen macht, muss nicht zwangsläufig viel Geld für einen Eingabestift ausgeben. Bei Amazon gibt es aktuell eine deutlich günstigere Alternative: Der Kingone Stift für zahlreiche Apple-iPad-Modelle kostet im befristeten Angebot nur 14,33 Euro statt 25,19 Euro UVP.

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Damit sparen Sie aktuell 43 Prozent beziehungsweise 10,86 Euro. Besonders spannend: Nach den vorliegenden Amazon-Angaben ist das Modell sogar Bestseller Nr. 1 in der Kategorie "Stifte für Grafiktabletts".

Günstige Apple-Pencil-Alternative für Schule und Uni

Kingone Stift für Apple iPad 2018-2026 © Kingone

Gerade zum Start ins neue Schul- oder Studienjahr kann ein Eingabestift das iPad deutlich praktischer machen. Statt jedes Arbeitsblatt auszudrucken, können Sie PDFs direkt auf dem Tablet bearbeiten, Notizen handschriftlich ergänzen oder während einer Vorlesung wichtige Stellen markieren.

Auch im Arbeitsalltag ist ein Stift praktisch – beispielsweise für schnelle Anmerkungen in Dokumenten, Skizzen oder handschriftliche To-do-Listen.

Mit aktuell 14,33 Euro ist der Kingone dabei vor allem für alle interessant, die eine preiswerte Alternative zum Apple Pencil suchen und nicht gleich viel Geld in Zubehör investieren möchten.

Kingone Stift für Apple iPad 2018-2026 © Kingone

Palm Rejection erleichtert das Schreiben

Eine der praktischsten Funktionen ist die sogenannte Palm Rejection. Dadurch können Sie beim Schreiben Ihre Hand auf dem Display ablegen, ohne dass jede Berührung unbeabsichtigte Eingaben auslösen soll.

Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit, kann beim längeren Mitschreiben aber einen großen Unterschied machen. Gerade wenn Sie Ihr iPad tatsächlich als digitalen Collegeblock verwenden möchten, sollte sich das Schreiben möglichst natürlich anfühlen.

Der Stift unterstützt außerdem eine Neigungsfunktion. Das kann besonders beim Zeichnen und bei kreativen Arbeiten interessant sein.

Kingone Stift für Apple iPad 2018-2026 © Kingone

Magnetisch am iPad befestigen

Praktisch für unterwegs ist auch die magnetische Haftung. So lässt sich der Stift bei kompatibler Nutzung direkt am iPad befestigen und muss nicht lose im Rucksack oder zwischen Büchern herumliegen.

Wer täglich zwischen Zuhause, Schule, Universität und Büro unterwegs ist, dürfte diesen kleinen Komfort schnell zu schätzen wissen.

Hinzu kommt laut Produktbeschreibung eine 2X-Schnellladung, sodass der Stift nach dem Aufladen schnell wieder einsatzbereit sein soll.

Mit zahlreichen iPads kompatibel

Auch bei der Kompatibilität ist der Kingone breit aufgestellt. Laut Anbieter eignet sich der Stift für zahlreiche iPads aus den Jahren 2018 bis 2026 und unterstützt unter anderem verschiedene Generationen von iPad, iPad Pro, iPad Air und iPad mini.

Vor dem Kauf sollten Sie trotzdem unbedingt noch einmal kontrollieren, ob Ihr konkretes iPad-Modell in der Kompatibilitätsliste aufgeführt ist. Gerade bei Apples unterschiedlichen Generationen lohnt sich dieser kurze Check.

Im Redaktionscheck: Für 14 Euro besonders interessant

In unserem Redaktionscheck überzeugt vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Papier. Für 14,33 Euro bekommen Sie nicht einfach nur einen simplen Touchscreen-Stift, sondern Funktionen wie Palm Rejection, Neigungserkennung, magnetische Haftung und Schnellladung.

Kingone Stift für Apple iPad 2018-2026 © Kingone

Auch die bisherigen Kundenbewertungen können sich sehen lassen: Der Kingone erreicht nach den vorliegenden Angaben 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 13.000 Bewertungen. Mehr als 4.000 Stück wurden im vergangenen Monat gekauft.

Das ist natürlich kein Beweis dafür, dass der Stift für jeden die bessere Wahl gegenüber einem originalen Apple Pencil ist. Wer allerdings hauptsächlich Notizen schreiben, Dokumente markieren oder gelegentlich zeichnen möchte, bekommt hier eine preislich interessante Alternative.

Amazon reduziert den iPad-Stift um 43 Prozent

Der aktuelle Preis macht das Angebot besonders attraktiv: Statt 25,19 Euro UVP zahlen Sie bei Amazon momentan nur 14,33 Euro – also sogar weniger als 15 Euro.

Wenn Sie Ihr iPad zum Back-to-School- oder Uni-Start stärker als digitalen Notizblock einsetzen möchten, könnte der Kingone deshalb ein günstiges Upgrade sein. Bei 43 Prozent Rabatt bleibt schließlich auch noch etwas Budget für Hülle, Tastatur und anderes Zubehör übrig.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.