Mühlviertler Kernland: Ex-Geschäftsführerin verurteilt

Der Griff in die Vereinskassa ist jahrelang niemanden aufgefallen.

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SIm Förderskandal rund um den Verein "Mühlviertler Kernland" wurde Donnerstagvormittag die ehemalige Geschäftsführerin am Landesgericht Linz rechtskräftig zu einem Jahr unbedingter Haft verurteilt. Sie soll insgesamt 765.000 Euro für private Zwecke abgezweigt haben, darunter rund 100.000 Euro Landesförderung. Die Verurteilte muss 120.000 Euro an den Staat und mehr als 200.000 Euro an den Verein zurückzahlen.

Tochter war mitangeklagt

Mitangeklagt war auch ihre Tochter (34). Ihr wurde vorgeworfen, von den Taten ihrer Mutter profitiert zu haben. Ihr Verfahren wurde im Rahmen einer Diversion auf einer Probezeit von zwei Jahren eingestellt. Der Schaden von rund 17.000 Euro wurde von ihr beglichen.