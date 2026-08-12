Oberösterreich
TV
E-Paper
Immo
Österreich

STAATSBÜRGERSCHAFT

OÖ einziges Bundesland mit rückläufigen Einbürgerungszahlen

Staatsbürgerschaft
© APA/FRANZ NEUMAYR
"Die österreichische Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut, weshalb bei ihrer Vergabe besondere Sorgfalt geboten ist", sagt LR Dörfel.
OE24 auf Google bevorzugen

Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria für das erste Halbjahr 2026 zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen Oberösterreich und dem österreichweiten Trend: Während die Zahl der Einbürgerungen österreichweit um 17,4 Prozent gestiegen ist, gingen sie in Oberösterreich um 15,8 Prozent auf 1.028 zurück. Oberösterreich ist damit das einzige Bundesland mit rückläufigen Einbürgerungszahlen.

Auch interessant

Diese Ärztin schreibt Geschichte in OÖ

Messi denkt nach Tod seines Vaters an Rücktritt

Mehr Komfort, weniger Energiekosten: Wien investiert Milliarden in Gemeindebauten

Qualifizierter Zuzug

"In Zukunft werden wir auf den Zuzug qualifizierter Fachkräfte angewiesen sein – um beispielsweise Baustellen abzuwickeln, die Pflege sowie das Gesundheitssystem abzusichern und somit unseren Wohlstand zu erhalten. Die notwendige Akzeptanz für Arbeitskräfte aus dem Ausland kann in der Bevölkerung jedoch nur entstehen, wenn durch einen harten Asylkurs klar zwischen Leistungsträgern und Integrationsverweigerern unterschieden wird", sagt Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP).

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Abkühlung: Salzbergwerk Hallstatt wird am 29. August eröffnet

OÖ einziges Bundesland mit rückläufigen Einbürgerungszahlen

Bahnhof Linz: Alkoholverbot wird geprüft

Diese Ärztin schreibt Geschichte in OÖ

20 Jahre Tiananmen - Und keiner geht hin

Terror in Brüssel: Attentäter tot

Diese Hitze-Anpassungen braucht Linzer City

Derzeit spricht doch einiges für teureren Gas-Winter 2022/23

Lindsey Vonn: Scharf wie die Stone

Tepco zahlt erste Entschädigungen