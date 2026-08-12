STAATSBÜRGERSCHAFT
OÖ einziges Bundesland mit rückläufigen Einbürgerungszahlen
Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria für das erste Halbjahr 2026 zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen Oberösterreich und dem österreichweiten Trend: Während die Zahl der Einbürgerungen österreichweit um 17,4 Prozent gestiegen ist, gingen sie in Oberösterreich um 15,8 Prozent auf 1.028 zurück. Oberösterreich ist damit das einzige Bundesland mit rückläufigen Einbürgerungszahlen.
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Qualifizierter Zuzug
"In Zukunft werden wir auf den Zuzug qualifizierter Fachkräfte angewiesen sein – um beispielsweise Baustellen abzuwickeln, die Pflege sowie das Gesundheitssystem abzusichern und somit unseren Wohlstand zu erhalten. Die notwendige Akzeptanz für Arbeitskräfte aus dem Ausland kann in der Bevölkerung jedoch nur entstehen, wenn durch einen harten Asylkurs klar zwischen Leistungsträgern und Integrationsverweigerern unterschieden wird", sagt Soziallandesrat Christian Dörfel (ÖVP).
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