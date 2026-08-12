Diese Ärztin schreibt Geschichte in OÖ

Nach den Skandalen in der Ärztekammer OÖ übernimmt eine Frau das Zepter.

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Premiere in der 133-jährigen Geschichte der OÖ Ärztekammer: Mit Silke Haim steht erstmals eine Frau an der Spitze der ärztlichen Standesvertretung. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat die neue Präsidentin am 11. August im Linzer Landhaus angelobt. Haim war Anfang Juli von der OÖÄK-Vollversammlung einstimmig zur Präsidentin gewählt worden.

"Silke Haim schreibt ein Stück oberösterreichische Geschichte. Erstmals steht eine Frau an der Spitze der Ärztekammer. Dazu gratuliere ich ihr sehr herzlich. Gleichzeitig gibt es im Gesundheitswesen viel zu tun. Wir wollen die beste medizinische Versorgung für die Menschen in unserem Land und gute Bedingungen für jene, die jeden Tag für unsere Gesundheit arbeiten. Dafür braucht es ein starkes Miteinander von Ärzteschaft und Politik. Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit", so Stelzer.

Ärztekammer-Präsidentin Silke Haim setzt sich hohe Ziele: "Es geht darum, die Ärztekammer zukunftsfit, schlank und nah an den Mitgliedern zu machen und das Gesundheitswesen in unserem Bundesland aktiv mitzugestalten. Dabei sind mir bessere Arbeitsbedingungen für alle Ärztinnen und Ärzte ebenso wichtig wie eine strukturierte Patientenlenkung, mehr Prävention und ein bewusster Umgang mit unseren medizinischen Ressourcen. Denn am Ende geht es darum, auch in Zukunft eine hochwertige medizinische Versorgung für die Menschen in Oberösterreich sicherzustellen."