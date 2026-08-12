Bier-Yoga beim Falstaff-Sieger

Der Bierguide hat Kronedt zur Microbrauerei des Jahres gekürt, die Falstaff-Community hat das Ergebnis nun bestätigt.

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In Kellern, Garagen und alten Stadeln braut eine wachsende Zahl leidenschaftlicher Tüftler ihr eigenes Bier – mittlerweile gibt es mehr als 300 kleine Braustätten und Mikrobrauereien im ganzen Land. Landesweit bekannt ist davon kaum eine. Welche davon wirklich das beste Bier brauen, wissen meist nur die Menschen in der jeweiligen Gegend. Genau das wollte Falstaff herausfinden – und hat die Community gefragt, welche Mikrobrauerei Österreichs die beliebteste ist.

Yogaeinheit inkl. zwei Seiterl

In Oberösterreich wurde die Brauerei Kronedt in Mayrhof (Bez. Schärding). Helmut Voitleitner hat sich im ehemaligen Schweinestall seines Bauernhofs in Mayrhof ein kleines Sudhaus eingerichtet.

In der Brauerei Kronedt werden vier besondere Sude gebraut, die ab Hof oder nach telefonischer Vereinbarung erworben werden können. Es werden ein Kellerbier und Weißbier mit 5 % Alkohol gebraut. India Pale Ale und ein dunkles Baltic Porter sind saisonal erhältlich.

Am Hof werden auch Yogastunden für Anfänger und Fortgeschrittene – natürlich mit einem kühlen Kroneder Bier in der Hand - angeboten. Der sportliche Abend inklusive zwei Seiterl kostet 29 Euro.

Der Innenhof wird bis 20. August auch zum Open Air Kino.