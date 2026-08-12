Bahnhof Linz: Alkoholverbot wird geprüft

Ab Herbst könnte der Konsum von Alkohol an den großen Bahnhöfen Österreichs verboten werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Bund prüft ein Alkoholverbot an ausgewählten stark frequentierten Bahnhöfen in Österreich. Zu den in Medienberichten genannten Standorten zählt auch der Linzer Hauptbahnhof.

"Die Diskussion über Alkoholverbote an österreichischen Bahnhöfen zeigt, dass die Herausforderungen im Umfeld großer Verkehrsknotenpunkte vielerorts ähnlich sind. Auch die Situation rund um den Linzer Hauptbahnhof wird von vielen Menschen als unbefriedigend wahrgenommen. Insbesondere suchtkranke Personen sorgen dort immer wieder für Probleme und beeinträchtigen das subjektive Sicherheitsgefühl", nimmt FPÖ-Sicherheitsstadtrat Michael Raml dazu Stellung.

Beim Linzer Sicherheitsgipfel im Mai wurde deshalb vereinbart, eine eigene Arbeitsgruppe zum Thema Sicherheit im öffentlichen Raum einzurichten. Die Arbeitsgruppe hat ihre Tätigkeit bereits aufgenommen, ein Schwerpunkt ist das Bahnhofsumfeld. Polizei, ÖBB, Experten aus dem Sucht- und Sozialbereich sowie Vertreter der Stadt arbeiten hier gemeinsam an möglichen Verbesserungen.

Ergebnisse im Herbst

Im Herbst soll sie der Politik fundierte Entscheidungsgrundlagen vorlegen. Dafür prüft und bewertet die Arbeitsgruppe verschiedene Maßnahmen. Dazu zählen ein mögliches Alkoholverbot, eine polizeiliche Schutzzone, mehr Polizeipräsenz, Videoüberwachung, verstärkte Sozialarbeit und stadtgestalterische Maßnahmen. Bei einem Alkoholverbot gilt es insbesondere zu berücksichtigen, ob sich die bestehende Szene potenzieller Suchtkranker dadurch in andere Teile der Innenstadt verlagern könnte.