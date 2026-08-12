Abkühlung: Salzbergwerk Hallstatt wird am 29. August eröffnet

Mit der modernsten Standseilbahn der Welt geht’s hinauf ins Hallstätter Hochtal zum ältesten Salzbergwerk der Welt. Im Inneren des Berges hat es ganzjährig nur rund 8 Grad Celsius.

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Nach 362 Tagen Bauzeit ist es bald so weit: Am Samstag, 29. August nehmen die neue Standseilbahn Hallstatt und die umfassend modernisierten Salzwelten Hallstatt wieder den Betrieb auf. Mit einer Investition von rund 34 Millionen Euro entstand eines der bedeutendsten Tourismusprojekte Österreichs. Mit der neuen Seibahn gelangen Besucher künftig schneller, komfortabler und barrierefrei auf den Salzberg. Dort erwartet sie ein umfassend saniertes Besuchererlebnis im ältesten Salzbergwerk der Welt – jenem Ort, an dem seit mehr als 7.000 Jahren Salz abgebaut wird. Die neue Talstation empfängt die Gäste mit einem großzügigen Flagship Store der Salzwelten. An der Bergstation laden das neue Bistro "Weitblick 7000" und eine Aussichtsterrasse zum Verweilen ein. Großzügige Glasflächen eröffnen spektakuläre Ausblicke auf Hallstatt und den Hallstätter See.

Die gläsernen Kabinen der Seilbahn, deren Design an ein Salzkristall erinnert, wurden von Carvatech in Oberweis bei Gmunden gefertigt.

Beförderungsleistung verdoppelt

Mit einer Kapazität von 60 Personen pro Fahrzeug wurde die Beförderungsleistung mehr als verdoppelt. "Unser Ziel war es, das einzigartige Natur- und Kulturerbe zu bewahren und gleichzeitig ein Besuchserlebnis auf internationalem Spitzenniveau zu schaffen", sagt Kurt Thomanek, Vorstand für Bergbau und Tourismus der Salinen Austria AG.