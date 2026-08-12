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Ammoniak-Austritt im Schlachthofviertel

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In einem Schlachtbetrieb in Linz tritt seit 5 Uhr in der Früh Ammoniak aus.
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Die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz, um die undichte Stelle zu finden. Ammoniak (NH₃) ist gefährlich, weil es ätzend und giftig ist. Es schädigt Haut, Augen und Atemwege, kann Lungenödeme auslösen und in hohen Konzentrationen tödlich wirken. Das Gas in bestimmten Mischungen mit Luft explosionsfähig.

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Bereich ist abgesperrt

Für Anrainer besteht laut Berufsfeuerwehr derzeit keine Gefahr. Die Konzentration liege laut Berufsfeuerwehr lediglich leicht über dem Grenzwert. Der abgesperrte Bereich darf jedoch nicht betreten werden.

Ammoniak wird in Schlacht- und Fleischbetrieben als Kältemittel eingesetzt.

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