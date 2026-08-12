Eltern atmen auf: Ganztagesplatz im Kindergarten bleibt

Eine Maßnahme, die Sicherheit schaffen soll: Erziehungsberechtigte, die in Karenz gehen oder plötzlich arbeitslos werden, müssen ihre Kinder nicht frühzeitig vom Kindergarten abholen.

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Eltern oder Erziehungsberechtigte, die in Wien für ihren Nachwuchs Anspruch auf einen Ganztagesplatz im städtischen Kindergarten haben, verlieren diesen künftig nicht mehr, wenn sie in Karenz gehen oder von Jobverlust betroffen sind. Bisher müssen in diesem Fall die Kinder meist früher abgeholt werden. Das soll sich nun ändern, wie die zuständige Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) der APA berichtete.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS). © Markus Wache

Ab Beginn des neuen Kindergartenjahres im September gilt eine neue Regelung für jene Kids, die bei der Aufnahme oder Einschreibung einen Ganztagesplatz erhalten haben. Besteht die Berufstätigkeit der Obsorgeberechtigten zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund von vorübergehender Arbeitslosigkeit oder Karenz nicht mehr, bleibt das zuerkannte Ganztagsbesuchsmodell - sofern dies gewünscht ist.

Sicherheit für Familien schaffen

Auch rückwirkend greift die Maßnahme: Wurde der Anspruch in der Vergangenheit aus den genannten Gründen geändert, darf das Kind wieder den ganzen Tag bleiben, wenn ein entsprechender Bedarf angemeldet wird. "Ganztagesplatz bleibt Ganztagesplatz. Ziel ist es, dass keine Familie ihren Ganztagesplatz aufgrund von Elternkarenz oder vorübergehendem Jobverlust verliert", betonte Emmerling.

Kindern solle so der durchgehende Besuch des Kindergartens ermöglicht werden, unabhängig von der beruflichen Situation der Eltern. Damit werde Sicherheit für Familien geschaffen, zeigte sich die Ressortchefin überzeugt.