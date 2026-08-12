Wien
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Auch für Arbeitslose

Eltern atmen auf: Ganztagesplatz im Kindergarten bleibt

Kinder essen im Kindergarten gemeinsam Obst und Sandwiches an einem bunt gedeckten Tisch.
© Getty Images
Eine Maßnahme, die Sicherheit schaffen soll: Erziehungsberechtigte, die in Karenz gehen oder plötzlich arbeitslos werden, müssen ihre Kinder nicht frühzeitig vom Kindergarten abholen.
OE24 auf Google bevorzugen

Eltern oder Erziehungsberechtigte, die in Wien für ihren Nachwuchs Anspruch auf einen Ganztagesplatz im städtischen Kindergarten haben, verlieren diesen künftig nicht mehr, wenn sie in Karenz gehen oder von Jobverlust betroffen sind. Bisher müssen in diesem Fall die Kinder meist früher abgeholt werden. Das soll sich nun ändern, wie die zuständige Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) der APA berichtete.

Auch interessant

Betrunkene Lenkerin (71) kracht gegen Lkw

Mord in Baden: Komplize von Facebook-Killer festgenommen

Bier-Yoga beim Falstaff-Sieger

Eine Gruppe von Kindern sitzt mit zwei Erwachsenen an einem Tisch und bastelt gemeinsam.
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS). © Markus Wache

Ab Beginn des neuen Kindergartenjahres im September gilt eine neue Regelung für jene Kids, die bei der Aufnahme oder Einschreibung einen Ganztagesplatz erhalten haben. Besteht die Berufstätigkeit der Obsorgeberechtigten zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund von vorübergehender Arbeitslosigkeit oder Karenz nicht mehr, bleibt das zuerkannte Ganztagsbesuchsmodell - sofern dies gewünscht ist.

Sicherheit für Familien schaffen

Auch rückwirkend greift die Maßnahme: Wurde der Anspruch in der Vergangenheit aus den genannten Gründen geändert, darf das Kind wieder den ganzen Tag bleiben, wenn ein entsprechender Bedarf angemeldet wird. "Ganztagesplatz bleibt Ganztagesplatz. Ziel ist es, dass keine Familie ihren Ganztagesplatz aufgrund von Elternkarenz oder vorübergehendem Jobverlust verliert", betonte Emmerling.

Kindern solle so der durchgehende Besuch des Kindergartens ermöglicht werden, unabhängig von der beruflichen Situation der Eltern. Damit werde Sicherheit für Familien geschaffen, zeigte sich die Ressortchefin überzeugt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Eltern atmen auf: Ganztagesplatz im Kindergarten bleibt

Hype um Sonnenfinsternis: Hunderte stehen für Brillen an

Anton-Störck-Gasse strahlt in saftigem Grün

Schäfer zum neuen Conti-Finanzchef ernannt

Ho & Trummer: Neue Bar und neue Adresse für "X Club"

Alkoholverbot an zehn Wiener Bahnhöfen droht

Trump macht sich über Lesotho lustig

ÖFB und Ukraine schließen Fußball-Abkommen

Jahr der Veränderungen

Ran ans Beet: Wie baue ich Kräuter und Salate an?