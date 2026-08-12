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Nach 15 Jahren

Ho & Trummer: Neue Bar und neue Adresse für "X Club"

Modernes Café mit mintgrünen Sitzen, Bar, Marmorsäulen und vielen Deckenlampen.
© Atelier Wien
Rochade in der Wiener Gastroszene: Die internationale erfolgreichen Bar-Pioniere Albert und Jakob Trummer eröffnen Anfang September das "Sanatorium" in Wien. Im Souterrain der neuen Location findet eine feste Größe des Wiener Nachtlebens.
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Die Wiener Innenstadt bekommt einen neuen gastronomischen Hotspot mit internationalem Flair. Mit dem "Sanatorium" in der Postgasse 2 wollen die Brüder Albert und Jakob Trummer, die in den vergangenen Jahren vor allem die New Yorker Bar-Szene maßgeblich geprägt haben, die Wiener Barkultur neu definieren. Das Konzept versteht sich als Brücke zwischen der US-Metropole und der Bundeshauptstadt: Untertags soll das Haus Kaffeehauscharme und Salonkultur bieten, abends verwandelt es sich in eine Bühne für Cocktailkultur, Musik und Kunst.

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Zwei Männer stehen hinter einer beleuchteten Bar mit Flaschen und Gefäßen im Sanatorium in der Postgasse.
Die Brüder Albert und Jakob Trummer © Thomas Schauer

Kulinarisch und konzeptionell setzt Albert Trummer auf seine bekannten "pharmazeutischen Cocktails" - Rezepturen auf Basis botanischer Infusionen und saisonaler Zutaten. Als Inspiration dient unter anderem das Erbe des verstorbenen New Yorker Spitzenkochs David Bouley, mit dem Trummer eng befreundet war.

"X Club" zieht ins Souterrain

Eine besondere Symbiose geht das Projekt im Untergeschoss ein: Nach rund 15 Jahren an der bisherigen Adresse in der Wollzeile zieht der exklusive "X Club" der RICEMONEY HOSPITALITY GROUP von Martin Ho und Samy Zayed in das Souterrain des "Sanatoriums".

Modernes Café mit vielen kleinen Deckenlampen, grünen Sitzbänken und geometrischen Fenstern.
Das Sanatorium in der Postgasse © Atelier Wien

Für Inhaber des begehrten Schlüssels bleibt das Prinzip des ersten Wiener Private Member Clubs unverändert: Diskretion und Exklusivität stehen weiterhin im Vordergrund.

Sterne-Sushi und weltweite Expansion

Auch kulinarisch rüstet die Gruppe aus: Für die Speisen zeichnet sich Michelin-prämierter Sushimeister Yuki Sakamoto verantwortlich. Auf der Karte finden sich neben neuen Kreationen auch bekannte Klassiker aus den früheren "DOTS"-Restaurants.

Ein Mann im dunklen Sakko lächelt und steht vor einer großen, abstrakten Tafelzeichnung.
Martin Ho © C.JOBST

Zugleich dient der Standort als Schaufenster für das Omakase-Konzept "Ay-Vy", mit dem die Gruppe derzeit international expandiert: Das erste "Ay-Vy"-Restaurant eröffnet am 20. August in Hanoi (Vietnam), gefolgt von einem weiteren Standort in Dubai Mitte September.

Mit der Eröffnung des "Sanatoriums" und der Umsiedlung des "X Clubs" Anfang September erhält die Wiener Innenstadt somit eine neue Adresse, die High-End-Mixology, Private-Club-Kultur und asiatische Spitzengastronomie unter einem Dach vereint.

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