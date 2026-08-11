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Anton-Störck-Gasse strahlt in saftigem Grün

Modernisierte, begrünte Stadtstraße mit Bäumen, Blumeninseln und parkenden Autos bei Sonnenschein.
© BV 21
Frischekur für Jedlesee. Die neugestaltete Anton-Störck-Gasse bietet Anrainern ab sofort schattige Sitzplätze, neue Bäume und mehr Sicherheit beim Überqueren der Straße.
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Die Anton-Störck-Gasse in Jedlesee präsentiert sich nach einem umfangreichen Umbau deutlich grüner. Rund 950.000 Euro wurden investiert, um die bisher stark versiegelte Straße klimafitter zu machen und mehr Platz zum Verweilen zu schaffen.

19 neue Bäume und acht Sitzplätze

Gehsteige und Fahrbahn wurden neu und versickerungsfähig gepflastert. Dazu kamen 19 Bäume mit automatischer Bewässerung sowie neue, mit Stauden bepflanzte Grünflächen. Acht Sitzmöglichkeiten ohne Konsumationszwang und ein Trinkhydrant ergänzen die Neugestaltung. Auch Teile der öffentlichen Beleuchtung wurden modernisiert. Die Pflasterarbeiten führte die HEPR Consult GmbH aus.

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Die Anton-Störck-Gasse wurde klimafit umgestaltet. © BV 21

Zwei neue Fahrbahnaufdoppelungen sollen Fußgängern das Queren erleichtern und zugleich für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Die Anton-Störck-Gasse ist Teil der schrittweisen klimaangepassten Umgestaltung des öffentlichen Raums in Floridsdorf. "Gerade in dicht bebauten Grätzln müssen wir dort, wo es möglich ist, Asphalt aufbrechen und Platz für Bäume und Grün schaffen. Das verbessert das Mikroklima, spendet künftig Schatten und schafft gleichzeitig mehr Aufenthaltsqualität", sagt Bezirksvorsteher Georg Papai. Dadurch werde künftig mehr Schatten geschaffen und das Mikroklima verbessert.

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