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Bürgermeister Ludwig will 2030 wieder antreten

Ein Mann im Anzug spricht bei einer Kundgebung am Rednerpult mit Schild „Wien schafft ZUKUNFT.“
© APA/FLORIAN WIESER
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat angekündigt, bei der Wiener Gemeinderatswahl 2030 erneut als Spitzenkandidat der SPÖ anzutreten.
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Für den Wiener Bürgermeister ist der politische Fahrplan in den kommenden Jahren klar: Michael Ludwig will auch bei der nächsten Wien-Wahl an der Spitze seiner Partei stehen. Aus den Reihen der Wiener SPÖ wird die Entscheidung als Zeichen für Kontinuität und Stabilität gewertet.

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Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). © Facebook / Michael Ludwig

Mit der frühen Ankündigung setzt Ludwig vier Jahre vor der Wahl 2030 ein deutliches Signal. Denn: Die Festlegung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem wesentliche Themen wie Wohnen, Gesundheit, Verkehr, Energiewende sowie die angespannte Budgetsituation die politische Debatte in der Bundeshauptstadt prägen. Vor diesem Hintergrund will Ludwig auch im anstehenden Jahrzehnt das Gesicht der Wiener Sozialdemokratie bleiben.

"Wiener Weg" fortsetzen

"Die Entscheidung von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, auch 2030 wieder für Wien zu kandidieren, ist ein großartiges Signal für unsere Stadt. Damit setzen wir den erfolgreichen Wiener Weg konsequent fort“, erklärt SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher. "Unter Michael Ludwig ist Wien zum unangefochtenen Wirtschaftsmotor Österreichs geworden."

„Dass Michael Ludwig bereit ist, auch 2030 wieder an der Spitze der SPÖ Wien anzutreten, ist ein starkes Signal und eine sehr gute Nachricht für Wien. Er genießt großes Vertrauen in der Wiener Bevölkerung und steht für Stabilität, Verlässlichkeit und eine Politik, die den Menschen Sicherheit gibt", ergänzt SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer.

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