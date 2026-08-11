Wien
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Kriminell

Millionen-Sozialbetrug: AK Wien fordert harte Strafen

OR
von
Manche Unternehmen sind besonders dreist.
© Getty Images/fStop
Die Arbeiterkammer (AK) Wien warnt vor einem gezielten System hinter dem Anstieg des Sozialbetrugs durch Unternehmen und fordert schärfere Strafen.
OE24 auf Google bevorzugen

Im ersten Halbjahr 2026 verzeichnete die AK-Stabsstelle 96 Fälle mit offenen Ansprüchen von 3,6 Millionen Euro für rund 500 Beschäftigte – ein Plus von 20 Prozent zum Vorjahr.

Auch interessant

Volle Ladung Energiewende

Syrien: Ex-Diktator Al Assad zu tode verurteilt

Schon mehr als 2.000 Ebola-Tote im Kongo

"Die Fälle, die wir in der Stabsstelle bearbeiten, werden zunehmend komplexer", erklärte Arbeitsrechtsexpertin Andrea Ebner-Pfeifer. Firmen würden laufend Strukturen verändern und Personal heimlich ummelden.

Insolvenzen als Geschäftsmodell

Ein Hauptproblem sind gezielte Insolvenzen als Geschäftsmodell, um Lohnkosten auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds (IEF) abzuwälzen. AK-Bereichsleiter Ludwig Dvořák kritisierte zudem, dass der IEF durch Beitragskürzungen systematisch unterfinanziert sei, was ein Finanzierungsloch von rund 160 Millionen Euro verursacht habe. Zur Bekämpfung dieser kriminellen Firmenkonstrukte verlangt die AK nun harte Sanktionen: Gefordert wird die Wiedereinführung des Kumulationsprinzips, damit jede Übertretung wieder einzeln bestraft wird.

Weitere Forderungen sind die Ausweitung der Erstauftraggeberhaftung auf Löhne, eine fünfjährige "Cooling-off-Phase" für Geschäftsführer nach Mehrfachpleiten oder schweren Verwaltungsstrafen sowie die Verdoppelung ausstehender Summen bei unpünktlicher Entlohnung.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wien: 2 Mio. Dürreschaden, Weinernte in Gefahr

Anton-Störck-Gasse strahlt in saftigem Grün

Sonnenfinsternis: Das sind Wiens Hotspots

Niedrigwasser bremst Flusskreuzfahrten aus

Fernkälteausbau bringt antike Straßen und Säulen ans Licht

Wiener Wiesn: Millionenpleite von Ex-Veranstalter

Niedrigwasser: Flusskreuzfahrtschiffe stranden in Wien

Gefahr für Touristen: E-Oldtimer-Wahnsinn in Wien

Alkoholverbot an zehn Wiener Bahnhöfen droht

Ludwig will 2030 wieder antreten