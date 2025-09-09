Jogginghosen-Streit: Syrer (17) sticht in Bim zu - Video zeigt alles

Fürchterliche Szenen haben sich am Sonntagvormittag in der Straßenbahn 26 beim Kagraner Platz abgespielt.

Ein blutverschmierter Mann versucht in einer Straßenbahn einen Teenie davon abzuhalten, weiter mit einem scharfen Messer auf ihn einzustechen. Das Video, welches auf Instagram gepostet und oe24 zugeschickt wurde, sorgt für Entsetzen. Völlig geschwächt versucht das verletzte Opfer sich auf den Beinen zu halten und den Angreifer abzuwehren, immer wieder macht dessen Gegenüber Stichbewegungen.

Diese schrecklichen Szenen spielten sich am Sonntag kurz nach 11 Uhr in der Wiener Straßenbahnlinie 26 beim Kagraner Platz in der Donaustadt ab.

Ursache der blutigen Auseinandersetzung: Ein Streit kurz zuvor zwischen dem Täter, einem 17-jährigen Syrer, und einem Verkäufer (41) am Flohmarkt auf den Parkplätzen des Gewerbeparks Stadlau wegen einer Jogginghose. Der junge Interessent und der Verkäufer hatten sich wegen des Preises der Hose nicht einigen können.

Wenig später trafen die beiden Kontrahenten in der Bim wieder aufeinander, der 17-Jährige zog ein Messer und stach zu. Ein Zeuge konnte den Vorfall live filmen. Das schwer verletzte Opfer musste nach der Attacke in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Angreifer konnte vorerst flüchten, stellte sich allerdings schließlich selbst am Montag in den frühen Morgenstunden der Polizei in Döbling.

Bei der Vernehmung gab Teenie an, sich nur gegen Angriffe des Opfers gewehrt zu haben, das Video spricht da allerdings eine andere Sprache. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht.