Flohmarkt Gewerbepark
Opfer (41) im Spital

Streit um Jogging-Hose am Flohmarkt: Syrer stach auf Verkäufer ein

08.09.25, 13:33
Ein Verkaufsgespräch auf dem Flohmarkt Stadlau artete komplett aus. 

Ein Verkaufsgespräch rund um eine Jogginghose artete am Sonntagvormittag am Flohmarkt in der Donaustadt völlig aus. Ein 17-jähriger Syrer, der Interessent, und der Verkäufer (41) konnten sich auf keinen Preis einigen, weshalb die beiden zu streiten anfingen. 

Zufällig trafen das spätere Opfer und der Teenie in der Straßenbahn erneut aufeinander, wo es zu einer Rangelei kam - noch immer aufgrund der Trainingshose. Bei der Auseinandersetzung zog der Syrer plötzlich ein Messer, stach zu und flüchtete. Die Sofortfahndung der Polizei blieb vorerst ohne Erfolg. 

Das Opfer wurde schwer verletzt und nach der notfallmedizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige stellte sich schließlich am Montag in den frühen Morgenstunden bei der Polizei in Döbling. Bei der Vernehmung gab er an, sich nur gegen Angriffe des Opfers gewehrt zu haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht.

