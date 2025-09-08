Alles zu oe24VIP
Fotos Mo Moritz Prenninger
Trauer um "Mo" (24)

Unfall-Drama: Kajak-Fahrer stirbt auf Reise von Österreich nach Istanbul

08.09.25, 10:03
Der junge Oberösterreicher soll bei einem Tauchunfall in Bulgarien ums Leben gekommen sein.  Tausende Menschen verfolgten seine Reise auf Instagram. 

Große Trauer herrscht derzeit im oberösterreichischen Pfarrkirchen bei Bad Hall. Denn ein junger Kajak-Fahrer Moritz P., der gerade am Weg von Linz nach Istanbul gewesen war, soll auf seiner Traum-Reise ums Leben gekommen sein. Bereits eine Woche soll der 24-Jährige, der sein Abenteuer am 8. Juni in Linz gestartet hatte, nichts mehr auf Instagram gepostet haben. Seine tausenden Follower machten sich daraufhin große Sorgen. 

Fotos Mo Moritz Prenninger
Fotos Mo Moritz Prenninger
Nun die traurige Gewissheit: Die Bürgermeisterin Daniela Chimani (SPÖ) bestätigte am Montag den Tod gegenüber dem ORF OÖ von Moritz, wonach die Familie sie von dem Tod des Sohnes informiert habe. Der Unfall soll sich nur 160 km vor dem geplanten Ziel befunden haben. 

Dokumentierte fleißig sein Abenteuer

"Hi Servus, ich bin Mo und ich paddle mit meinem Kajak von Österreich nach Istanbul", stellte sich der 24-Jährige auf Instagram vor, die er immer unter dem Namen „Mo_dyssee“ postete . Seine Route dokumentierte er fleißig, erkundete auf seinen Paddeltouren Städte rund um die Donau.

