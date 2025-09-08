Eltern gingen essen: Kleinkind (2) aus Kofferraum befreit

Eine Zeugin hatte zum Glück bemerkt, dass der Vater das Kind in den Kofferraum des Pkws gelegt hatte und davonging.

Unglaubliche Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Berggasse in Alsergrund ab. Dort beobachtete eine Passantin einen Vater, der sein eigenes Kind in den Kofferraum gelegt hatte und davonging. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Die Beamten entdeckten tatsächlich das zweijährige Kind durch die Heckscheibe des Autos und schlugen diese gleich ein, um es zu befreien. Kurz darauf kamen die Eltern zu dem Fahrzeug. Diese erklärten, das Kind "lediglich" zum Schafen in den Kofferraum gelegt zu haben. In Wirklichkeit dürften sie laut ersten Erkenntnissen essen gewesen sein.

Es erfolgten mehrere Anzeigen gegen den 37-jährigen Vater, einen Österreicher, der sich zudem auch aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Außerdem erfolgte eine Meldung an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe.