Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Kind Kofferraum
© Getty/Symbolbild

In Wien

Eltern gingen essen: Kleinkind (2) aus Kofferraum befreit

08.09.25, 12:53
Teilen

Eine Zeugin hatte zum Glück bemerkt, dass der Vater das Kind in den Kofferraum des Pkws gelegt hatte und davonging.

Unglaubliche Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Berggasse in Alsergrund ab. Dort beobachtete eine Passantin einen Vater, der sein eigenes Kind in den Kofferraum gelegt hatte und davonging. Sie alarmierte sofort die Polizei.

Die Beamten entdeckten tatsächlich das zweijährige Kind durch die Heckscheibe des Autos und schlugen diese gleich ein, um es zu befreien. Kurz darauf kamen die Eltern zu dem Fahrzeug. Diese erklärten, das Kind "lediglich" zum Schafen in den Kofferraum gelegt zu haben. In Wirklichkeit dürften sie laut ersten Erkenntnissen essen gewesen sein.

Es erfolgten mehrere Anzeigen gegen den 37-jährigen Vater, einen Österreicher, der sich zudem auch aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Außerdem erfolgte eine Meldung an die Wiener Kinder- und Jugendhilfe.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden