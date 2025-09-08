Wiener Problem-Syrer "505" schlugen wieder zu - in Graz!

Der Gruppierung werden seit 2024 zahlreiche Gewalttaten zur Last gelegt.

Polizei und Staatsanwaltschaft gelang ein Schlag gegen die bereits in Wien bekannten Problem-Syrer "505". In einer koordinierten Aktion konnten mehrere Verdächtige ausgeforscht und festgenommen werden. Die Gruppe soll seit November 2024 zahlreiche Gewalttaten in Graz begangen haben.

Am Donnerstag, den 4. September, führten Bedienstete des Stadtpolizeikommandos Graz/Kriminalreferat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Graz, sowie mit Unterstützung von Spezialeinheiten, Bezirkskräften, der Bereitschaftseinheiten, Diensthundestreifen und Streifen der Fremdenpolizei zeitgleich in Graz und Wien gemeinsam Zugriffe durch. Dabei konnten neun von zehn gerichtlich angeordneten Festnahmeanordnungen vollzogen werden. Insgesamt konnten vier Männer in Graz, zwei weitere Flüchtige am Hauptbahnhof in Wien geschnappt werden.

Die Beschuldigten, überwiegend Syrer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren stehen im Verdacht, in Graz in wechselnder Zusammensetzung, absichtlich schwere Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen, Raubüberfälle, gefährliche Drohungen sowie Nötigungen begangen und sich in einer kriminellen Vereinigung namens "505" zusammengeschlossen zu haben.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine Gruppierung jugendlicher Verdächtiger handelt, die sich unter der Bezeichnung „505“ organisiert und wiederholt in wechselnden Konstellationen, jedoch stets in Gruppenstärke, aufgetreten ist. Auch in Wien dreht sich viel um diese syrische Gruppierung, die immer wieder in Bandenkriege involviert ist.

Vorgeworfene Delikte

mehrere Fälle absichtlich schwerer Körperverletzung durch gemeinsames Vorgehen mit Schlag- und Stichwaffen,

schwerer Raub unter Anwendung massiver Gewalt sowie Einsatz von Waffen,

gefährliche Drohungen und Nötigungen auch gegenüber Minderjährigen,

Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung nach § 278 StGB.

Der Tatzeitraum erstreckte sich von November des Vorjahres bis Juni 2025; die Delikte wurden vorwiegend im Grazer Stadtgebiet begangen. Die intensiven Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos Graz/Fachbereich 01 ermöglichten die Ausforschung zahlreicher Mitglieder der Gruppierung. Durch die Verdichtung der Beweislage konnten schließlich die Anordnung der Festnahmen sowie die Durchführung weiterer Maßnahmen erwirkt werden.

Die Staatsanwaltschaft Graz hat in enger Kooperation mit dem ermittelnden Kriminalreferat Graz weitere Schritte im Verfahren übernommen. Die Ermittlungen, insbesondere zur Tatbeteiligung weiterer bislang unbekannter Täter, dauern an.