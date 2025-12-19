Kurz lud zur Weihnachtsfeier – und diese Politiker kamen

Mehr als 200 Personen aus Politik, Wirtschaft und Kultur folgten der Einladung des Ex-Kanzlers.

Dichtes Gedränge am Donnerstagabend im Büro von Sebastian Kurz in der Fichtegasse (ehemaliges ÖAMTC-Haus). Der ehemalige Kanzler lud zur Weihnachtsfeier und das Who’s who der Republik folgte der Einladung.

Rund 200 Personen aus Politik, Wirtschaft und Kultur tummelten sich zum Catering vom Kärntner Familienbetrieb Frierss (Villach) in den Büroräumlichkeiten in der Wiener City. Zu Kärntner Kasnudeln mit Trüffel und traditionellen Brettljausen wurde den ganzen Abend lang geplaudert und diskutiert. Zur Feier gab es Wein von Markowitsch und Kaffee von GOTA Coffee Experts .

Aktuelle und alte Minister

Mit dabei waren mit Norbert Totschnig und Wolfgang Hattmannsdorfer aktuelle Minister ebenso wie ehemalige Kabinettsmitglieder wie Elisabeth Köstinger, Gernot Blümel und Martin Kocher. Bei der Feier anwesend waren zudem auch ÖVP-Bundesgeschäftsführer Dominik Ramusch, Ingrid Korosec und der zukünftige RBI-Chef Michael Höllerer.

Auffallend: Mit Max Krauss, Lukas Brucker und Heimo Lepuschitz folgten auch mehrere Freiheitliche der Einladung des Ex-Kanzlers.

Georg Dornauer war als einziger (Noch-)Roter vor Ort.