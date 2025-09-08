Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Hornisse
© Getty

Frau in Lebensgefahr

Horror-Hornissen attackierten auch Polizei

08.09.25, 09:52 | Aktualisiert: 08.09.25, 12:38
Teilen

Nach dem Angriff auf eine Radfahrerin, attackierte der Hornissen-Schwarm alles, was sich bewegte. 

Eine Radfahrerin (57), die mit ihrem Mann (63) am Sonntagabend in Hofstätten, Bezirk Graz-Umgebung, eine Tour machte, wurde von einem Schwarm Hornissen angegriffen. Das Opfer erlitt einen anaphylaktischen Schock, schwebte nach der Attacke in Lebensgefahr. Ohne das Eingreifen eines Helfers vom Roten Kreuz hätte die 57-Jährige wahrscheinlich keine Chance gehabt (oe24 berichtete). 

Doch auch danach ließen die Horror-Hornissen nicht locker und gingen auf alles los, was sich bewegte. So wurde selbst eine Polizeistreife, die zu Hilfe gerufen wurde, attackiert - zum Glück blieben die Polizisten dabei unverletzt. Selbst Passanten, die in der Nähe waren, waren vor den Tieren nicht sicher. 

Der aufgebrachte Schwarm, der sein Nest in einem Baum in der Nähe hatte, dürfte zuvor aufgescheucht worden sein. "Es reichen manchmal sogar nur irgendwelche Vibrationen, um die Tiere aus der Ruhe zu bringen", erklärt Polizei-Sprecher Fritz Grundnig. Das Nest konnte von Experten schließlich erfolgreich eliminiert werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden