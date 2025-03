Schock-Video: Zwei Jets crashten bei Show-Einlage ineinander

Zwei französische Militärflugzeuge kollidierten am Dienstagnachmittag in der Luft. Die Piloten mussten abspringen. Aufnahmen des Vorfalls kursieren derzeit in den Sozialen Medien.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts 113 während einer Übung mit sieben Alpha Jets. Laut ersten Informationen waren mindestens drei Personen in dem Vorfall verwickelt, ein Pilot musste offenbar ins Krankenhaus geliefert werden.

????Accident involving two Patrouille de France Alpha Jets over the Saint-Dizier airbase.

The pilots bailed out.



Let's hope that there were no casualties.

The emergency services are already on site. pic.twitter.com/wAiDbFmdwk