Tandem Paragleiter
© Getty/Symbolbild

Schirm verknotet?

Tandem-Paragleiter stürzte ab: Gast im Spital

08.09.25, 08:26
Teilen

Der Pilot und sein Gast prallten mit dem Paragleiter gegen eine Schneekanone. 

Tirol. Ein 32-jähriger Fluggast aus Deutschland ist Sonntagvormittag bei einem Tandemgleitschirmflug mit einem 61-jährigen Piloten abgestürzt und schwer verletzt worden.

Die beiden Deutschen waren mit dem Paragleitschirm von der Bergstation Golzentipp abgehoben und kurz nach dem Start in Probleme geraten, teilte die Polizei mit. Der Schirm driftete nach links ab, der erfahrene Fluglehrer konnte nicht rechtzeitig korrigieren. Die beiden prallten gegen eine Schneekanone.

Der 32-jährige Deutsche aus dem Landkreis Karlsruhe wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Lienz geflogen. Der 61-jährige Pilot begab sich selbstständig dorthin. Er wurde leicht verletzt.

Der Mann aus dem Landkreis Rosenheim besitzt sowohl die Fluglehrer-als auch die Tandemlizenz, hieß es. Als mögliche Ursache für den Absturz vermutete er laut Polizei einen Knoten in den Leinen des Schirms.

