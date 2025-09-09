Polizei-Einsatz in Gymnasium: 14-Jährige mit Stichverletzungen

Derzeit findet ein Großeinsatz in der Karajangasse im 20. Wiener Gemeindebezirk statt.

Dutzende Polizisten sind zu einer Schule in der Karajangasse in Brigittenau ausgerückt. Die Polizei bestätigt einen Einsatz gegenüber oe24, der aktuell noch läuft. "Derzeit sind dutzende Beamte vor Ort", erzählt eine Augenzeugin.

Laut ersten Informationen wurde eine 14-Jährige in der Schule verletzt aufgefunden. Sie soll mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich ein Messer, attackiert worden sein. Von einem mutmaßlichen Angreifer fehlt bisher noch jede Spur. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Laut Polizei-Sprecherin Julia Schick wurde das Schulgebäude bereits durchkämmt. Die Lage vor Ort sei sicher. Das Mädchen wurde ins Spital gebracht. In Lebensgefahr schwebt sie nicht.

Weitere Infos folgen.....