Volle Ladung Energiewende

Volle Ladung für die Energiewende: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nahm gemeinsam mit EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz und electrify-Chairman Rudolf Schütz in Wolkersdorf ein "Schwarmspeicher"-Pilotprojekt in Betrieb.

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Orts-Trafos werden dabei mit Batterien aufgerüstet - und für die Energiewende scharf gemacht.

"Schwarmspeicher unter Strom"

"Mit diesem heutigen Start setzen wir einen Meilenstein in der Energiewende", betont Mikl-Leitner und verweist auf die aktuelle Hitzeperiode als Warnsignal des Klimawandels. Niederösterreich liefere bereits über 40 Prozent der erneuerbaren Energie aus Wind und Sonne für ganz Österreich.

"NÖ zündet Energie-Turbo"

Die Schwarmspeicher fangen überschüssigen PV-Strom von Haushalten und Betrieben direkt vor Ort auf und geben ihn bei Bedarf wieder ans Netz zurück. "Für solche Visionen braucht es Visionäre", so die Landeschefin. Netz NÖ vergab dafür erstmals in Österreich "flexible Netzzugänge" - eine Win-Win-Win-Lösung für Netzbetreiber, Speicherbetreiber und Kunden.

Ausbau

"Wir wollen möglichst viele Schwarmspeicher im Ortsnetz integrieren", so electrify-Chairman Rudolf Schütz. Im ersten Schritt entstehen an zehn Trafo-Standorten 24 Speicher mit fünf Megawattstunden Volumen. Erste Ergebnisse folgen bis Jahresende, ein landesweiter Roll-out ist ab 2027 geplant.

Fazit: Niederösterreich schaltet mit den Schwarmspeichern auf Hochspannung - und treibt die Energiewende mit voller Kraft voran.