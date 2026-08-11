NÖ ehrt Jazz Gitti

Es sind Momente, die zu Tränen rühren: Jazz Gitti hat die Ehrenplakette des Landes Niederösterreich erhalten - eine Anerkennung, die tief unter die Haut geht.

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) überreicht die hohe Auszeichnung am Montag persönlich an die Sängerin, die in Leobendorf im Bezirk Korneuburg ein besonderes Zuhause gefunden hat. Mit warmen, von Herzen kommenden Worten würdigt die Landeschefin eine Frau, die Niederösterreich seit Jahrzehnten ans Herz gewachsen ist: Jazz Gitti sei "ein echtes Original, eine große Entertainerin und vor allem eine Kämpferin, die niemals aufgibt". Bereits 2016 war ihr das Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich verliehen worden - nun folgt, in einem Moment voller Rührung, die nächste Auszeichnung für ein Lebenswerk, das Generationen von Menschen berührt hat.

Vorbild in schwerer Zeit

Martha Butbul, der Öffentlichkeit besser bekannt als Jazz Gitti, steht nicht nur für Lebensfreude, sondern auch dafür, sich in schwierigen Zeiten nicht unterkriegen zu lassen, betont Mikl-Leitner. Gerade nach ihrer Krebsdiagnose beweist die Künstlerin das einmal mehr eindrucksvoll. Wie schon so oft in ihrem bewegten Leben steht sie wieder auf, macht weiter und verliert dabei nie ihren unverwechselbaren Humor. "Genau das macht sie zu einer außergewöhnlichen Künstlerin und zu einem Vorbild für viele Menschen", so die Landeschefin voller Anerkennung.

Immer sie selbst geblieben

Die im Mai 80 Jahre alt gewordene Jazz Gitti hat sich zeitlebens niemals verbogen oder einem Trend angepasst, unterstreicht Mikl-Leitner: "Sie ist immer sie selbst geblieben - unverwechselbar, unangepasst und mit dem Herz am rechten Fleck." Mit der Ehrenplakette des Landes will man der verdienten Künstlerin ein großes Dankeschön aussprechen: "Danke für deine Lieder, deine Geschichten, deine offene Art, deine Lebensfreude und für unzählige, unvergessliche Momente."

Fazit: Niederösterreich ehrt mit Jazz Gitti eine Ausnahmekünstlerin, deren Lebensmut weit über die Bühne hinausstrahlt.