Am Herrensee
Litschau bühnenreif: Hin & Weg feiert launigen Auftakt
Das künstlerische Leitungstrio Zeno Stanek, Katharina Stemberger und Sigrid Horn eröffnete standesgemäß, während sich zahlreiche Künstler und Schauspieler sowie Studierende renommierter Kunsthochschulen unter die Gäste mischten. Auch die Politik gab sich die Ehre: Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais plauderte mit Botschafterin Regina Rusz, während sich gleich drei Bezirkshauptleute – Markus Peham (Zwettl), Renate Giller-Schilk (Gmünd) und Stefan Grusch (Horn) – unter das Festivalpublikum mengten. Litschaus Bürgermeister Rainer Hirschmann und Vize Johannes Heißenberger rundeten die Riege der Gastgeber ab.
Tanz, Schuld und Schönheit
Eröffnet wurde mit der österreichischen Erstaufführung von "Young, beautiful and forever" des Südböhmischen Theaters Budweis – einem sich ständig wandelnden Tanzbild passend zum diesjährigen Motto "Schuld und Schönheit". Danach durfte der Vorjahres-Publikumsliebling "Ungeregelt" von Luna Projects erneut brillieren.
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60 Mal Bühne in einem Wochenende
Das erste Festivalwochenende hatte es in sich: rund 60 Aufführungen, szenische Lesungen, Hörspiele, Matineen und Küchenlesungen verteilten sich auf MOMENT, BRAUHAUSstadl und ungewöhnliche Spielorte in und um Litschau. Nun stehen sechs praxisnahe Theater-Workshops im Feriendorf Königsleitn auf dem Programm, ehe am 14. August das zweite Festivalwochenende startet.
Fazit: Bis 16. August bleibt Litschau fest in der Hand von Schönheit – Theaterfans sollten sich also besser schon jetzt den Kalender freihalten.
Alle Infos: www.hinundweg.jetzt
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