Röhrenbach pilgert dem Licht entgegen

Der Pfarrverband Horn und die Diözesansportgemeinschaft St. Pölten laden wieder zu einer besonderen Gemeinschaftsaktion ein, die Glaube, Bewegung und Naturerlebnis auf wunderbare Weise verbindet.

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Nach dem nächtlichen Pilgermarathon vom Stift Zwettl zur Spitalkirche Röhrenbach im Vorjahr und dem gut besuchten Public Viewing der Fußball-WM in der Stadtpfarrkirche Horn gibt es heuer eine neue Form der Begegnung von Leib und Seele.

Eine Wanderung im Zeichen des Lichts

Das Team um Pater Clemens Hainzl hat eine Kapellen-Rundwanderung bei Sonnenuntergang ins Leben gerufen, die mit einem besonderen Himmelsereignis zusammenfällt: einer Sonnenfinsternis. Die Pfarre Röhrenbach organisiert diese Pilgerwanderung entlang aller Kapellen der Pfarre, auf Initiative von Gernot Hainzl gemeinsam mit den Vertretern der Pfarre P. Shyne und Obfrau Anita Kopper.

Gemeinschaft, Glaube und Sternenlicht

Zu den schönen Programmpunkten zählen das gemeinsame, andächtige Betrachten der Sonnenfinsternis, begleitet von Hobbyastronom Markus Reithofer aus Neukirchen, ein liebevoll gestaltetes Geocaching bei jeder Kapelle, organisiert von Manfred Wazlawik, sowie fotografische Begleitung durch Gerhard Wasserbauer. Auch das Steigenlassen von Luftballons durch das Ministrantenteam darf nicht fehlen. Besonders berührend: Die Kinder des Kindergartens Greillenstein haben gemeinsam mit ihrer Kindergartenpädagogin und Künstlerin Claudia Hüttl Kreuze in den Farben des Kirchenjahres gestaltet, die entlang des Weges in den Kapellen zu sehen sind.

Ein gesegneter Ausklang

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich über eine Eintrittskarte zur Gartenlust im Schloss Greillenstein freuen, zur Verfügung gestellt vom Veranstalter LOCO. Nach der gemeinsamen Ankunft und einem stillen Moment der Verabschiedung in der Pfarrkirche Röhrenbach lädt ein geselliges Beisammensein im Gasthaus GMOA in Greillenstein zum Ausklang ein – begleitet vom Höhepunkt der Perseiden-Sternschnuppen.

"Unter dem Motto 'Mein Weg der Hoffnung leuchtet bunt' verbinden wir spirituelle und körperliche Aktivität in Gemeinschaft", so Diözesansportgemeinschaft-Vorsitzender Sepp Eppensteiner mit sichtlicher Vorfreude.

Die Details im Überblick

950 Jahre Pfarre Röhrenbach – Pilgerwanderung "Mein Weg der Hoffnung leuchtet bunt", bei Sonnenuntergang mit Erlebnis der Sonnenfinsternis und Sternschnuppen-Schauen. Pilger-Rundwanderung, 15 km, Mittwoch, 12.8.2026, ab 18:30 Uhr.

Start und Ziel sind bei der Pfarrkirche St. Michael in Eichenbach/Röhrenbach. Rund um die Pfarre führt der Weg vorbei an den Kapellen. Nach einem stillen Innehalten vor Sonnenuntergang begeben sich die Pilgerinnen und Pilger auf den Rundweg mit Start und Ziel bei der Pfarrkirche Röhrenbach. Unterwegs darf beim Geocaching – einer Art Schatzsuche mit dem Handy – geknobelt werden. Die Sonnenfinsternis wird bei Sonnenuntergang vor Winkl (Kreuz am Sattelweg) bestaunt.

Zur Erinnerung an die letzten 50 Jahre Pfarrleben, festgehalten in der Festschrift "950 Jahre Pfarre Röhrenbach", lässt man beim Betrachten der Sonnenfinsternis symbolträchtig 50 Luftballons steigen – das Ministrantenteam freut sich schon darauf. In den Kapellen entlang des Weges sind die von den Kindergartenkindern liebevoll gestalteten Kreuze in den Farben des Kirchenjahres zu bewundern.

Nach Mitternacht freuen sich alle gemeinsam über die bunte gemeinsame Reise bei einer Verabschiedung in der Pfarrkirche Röhrenbach. Im Gasthaus GMOA hält das Wirteteam anschließend ein gemütliches Beisammensein bereit – auf der Terrasse lässt sich dabei die Sternschnuppenshow der Perseiden genießen.

Fazit: Ein Abend voller Glaube, Gemeinschaft und Staunen über Gottes Schöpfung – wenn sich Sonnenfinsternis und Perseiden-Höhepunkt begegnen, wird der Weg selbst zum Gebet.