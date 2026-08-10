Hochzeit bei McDonald's: Ja, ich will – mit Nuggets!

Es gibt Liebesgeschichten, die sind größer als das Leben – abseits von Kutschen, Kerzenschein und klassischen Schlossgärten. Manche Herzen brauchen keine Märchenschloss-Kulisse, um füreinander "Ja" zu sagen. Sie schreiben ihre eigene, unverwechselbare Geschichte. Auch in Hollabrunn bewies ein Brautpaar kürzlich: Die schönste Liebe ist die, die zu einem selbst passt.

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Denn nicht jede große Liebesgeschichte beginnt unter einem Traualtar aus Marmor. Manche beginnen mit einem zärtlichen Kindheitsmoment, der sich Jahre später in ein Eheversprechen verwandelt. Als Rebekka und Johannes sich am 1. August am Hollabrunner Standesamt das Jawort gaben, führte ihr erster gemeinsamer Weg als Ehepaar nicht zur Kirche und nicht zum Festsaal – sondern dorthin, wo für Rebekka schon als kleines Mädchen ein Stück Herz zurückgeblieben war.

Eine Liebe, die schon in der Kindheit begann

Jede große Romanze hat ihren ganz eigenen Ursprung, und dieser hier ist zum Dahinschmelzen: "Als Rebekka mit drei Jahren ihre ersten Chicken McNuggets in einer Junior-Tüte bekam, rührte sie nichts an und wartete geduldig. Auf die Frage, warum sie nicht mal probierte, meinte sie: Wo ist mein Besteck?", erinnert sich Familienmitglied Mario Riepl liebevoll.

Von der Junior-Tüte zum Ehering / Hochzeitsagape bei McDonald's

Eine kleine Anekdote, die seither bei jeder Familienfeier für gerührte Lacher sorgt – und die nun, an einem der schönsten Tage im Leben zweier Menschen, ihre ganz eigene, zauberhafte Fortsetzung fand.

Ein Kuss, ein Versprechen – und ein Wiedersehen mit der Vergangenheit

Denn genau diese zarte Erinnerung wurde am Hochzeitstag lebendig: Nuggets, ja sogar Besteck, ein paar herzhafte Cheeseburger, nur die engste Familie an der Seite des frisch vermählten Paares – und mittendrin jede Menge Liebe, Lachen und leuchtende Augen. Ein Zwischenstopp voller Herzlichkeit, der auf berührende Weise beweist, dass wahre Liebe die kleinen Dinge nie vergisst.

Für immer und ewig, mit Nuggets im Herzen

Manche Paare läuten die Hochzeitsglocken mit Champagner unterm Kronleuchter, andere mit Kindheitserinnerungen und Pommes in der Hand – doch am Ende zählt nur eines: dass zwei Menschen füreinander bestimmt sind. Rebekka und Johannes haben bewiesen, dass die schönsten Liebesgeschichten genau dort weiterleben, wo sie einst begannen. Für immer verbunden, für immer verliebt – und für immer mit einem Lächeln bei jedem Bissen Nuggets.