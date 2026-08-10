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Jubiläum

NÖ Wohnbauforschung: Seit 1991 Motor für nachhaltiges Wohnen

Frau mit blonder Lockenfrisur und Brille steht vor Flaggen und lächelt in die Kamera.
© LNK
Die Niederösterreichische Wohnbauforschung ist seit 1991 ein zentrales Instrument des Landes zur Weiterentwicklung des Wohnbaus.
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Wir wollen wissenschaftliche Erkenntnisse in praxisrelevante Lösungen überführen“, so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Sie basiert auf Kooperation mit Universitäten, Planungsbüros und Bauträgern. Untersucht werden Gebäude, Bewohner und Freiräume mittels Monitoring, Lebenszyklusanalysen und digitalen Zwillingen.

Im Fokus stehen Energieeffizienz, leistbarer Wohnraum, nachhaltige Baustoffe sowie klimafitte Freiraumgestaltung gegen Überhitzung.

"Die Stärke liegt in der Verknüpfung von Forschung, Förderung und Umsetzung", so Teschl-Hofmeister abschließend.

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