Jubiläum
NÖ Wohnbauforschung: Seit 1991 Motor für nachhaltiges Wohnen
Wir wollen wissenschaftliche Erkenntnisse in praxisrelevante Lösungen überführen“, so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).
Sie basiert auf Kooperation mit Universitäten, Planungsbüros und Bauträgern. Untersucht werden Gebäude, Bewohner und Freiräume mittels Monitoring, Lebenszyklusanalysen und digitalen Zwillingen.
Im Fokus stehen Energieeffizienz, leistbarer Wohnraum, nachhaltige Baustoffe sowie klimafitte Freiraumgestaltung gegen Überhitzung.
"Die Stärke liegt in der Verknüpfung von Forschung, Förderung und Umsetzung", so Teschl-Hofmeister abschließend.
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