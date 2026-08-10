Krestan druckt Wirtshausgschichtln im Anglerparadies

Literaturfreunde in der Region dürfen sich freuen: Am 20. August liest Franz Krestan im idyllischen Anglerparadies Hessendorf aus seinem Werk "Der Autobahn-Fall - ein Kurz-Drama".

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Der stimmungsvolle Rahmen am Wasser verspricht einen besonderen Abend abseits gewohnter Lesungsorte: Anglerparadies Hessendorf, 19 Uhr, begleitet durch die Mödringer Hausmusik. Und das alles bei freiem Eintritt! Der Abend läuft unter dem Motto "Herta Schmudermayer und Franz Krestan präsentieren Heiteres & Weiteres". Es geht um Gedichte, Wirtshausgschichtln, Sagen und Legenden.

Hingehen! © Franz Krestan

Spannung am Wasser

Krestan entführt sein Publikum mit "Der Autobahnfall" in eine packende Geschichte, die Fans seiner bisherigen Werke ebenso begeistern dürfte wie neue Leser, die den Autor erstmals live erleben möchten. Die besondere Location am Anglerparadies Hessendorf sorgt dabei für eine entspannte, naturnahe Atmosphäre.

Wer regionale Kulturveranstaltungen schätzt, und vor allem: wer Krestan (www.krestan.at) liebt, den ihn kann man nur lieben, sollte sich den Termin schon jetzt vormerken.

Fazit: Ein literarischer Abend mit Lokalkolorit, der Lesevergnügen und Naturidylle verbindet.