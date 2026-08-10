Spital statt Österreich-Konzert: Drama um Hardrock-Legenden

Das für Freitag geplante Konzert der Hardrock Legenden von Rose Tattoo in Graz fällt aus. Sänger Gary "Angry" Anderson liegt im Spital und muss deshalb die komplette Europa-Tour absagen!

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Seit ihrer Gründung 1976 haben die Hardrocker von Rose Tattoo mit Hits wie "Rock 'n' Roll Outlaw", "Bad Boy for Love" und "Nice Boys" die internationale Rockszene geprägt wie kaum eine andere australische Band. Das wollte man nun auch mit der großen Jubiläums-Tournee "Rock’N’Roll outlaws – one last ride" feiern. Das einzige Österreich-Konzert war dafür am kommenden Freitag im Grazer p.p.c. angesetzt. Jetzt der Schock! Der Austro-Abschied der Rock-Legende fällt aus. Frontmann Gary "Angry" Anderson liegt im Spital!

Sänger Angry Anderson liegt im Spital!

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"Wir bedauern zutiefst, mitteilen zu müssen, dass alle verbleibenden Konzerte der Europatournee 2026 von Rose Tattoo abgesagt werden müssen. Angry Anderson befindet sich derzeit aufgrund eines medizinischen Problems im Krankenhaus", geben die Rocker ihren Tourstopp via Social Media bekannt. Am Sonntag wurde deshalb bereits der Auftritt beim Alcatraz Metal Festival in Belgien abgesagt. Montag früh folgte das Storno der acht restlichen Europa-Termine. Somit fällt auch der Auftritt in Graz flach.

Hardrock-Legenden: Rose Tattoo. © Redferns

"Wir sind untröstlich, dass wir die Tour nicht fortsetzen und die verbleibenden Konzerte nicht gemeinsam mit euch erleben können. Wir danken euch von ganzem Herzen für all die Liebe, die Nachrichten und die Unterstützung, die ihr Angry und der Band bereits entgegengebracht habt. Wir bitten alle darum, die Privatsphäre von Angry und seiner Familie in dieser Zeit zu respektieren." gibt die Band das vorzeitige Tour-Aus bekannt.