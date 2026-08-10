Ronaldo: Verwirrspiel um Hochzeit geht weiter

Es sollte die Traumhochzeit des Sommers werden, entwickelte sich am Wochenende aber zu einem spektakulären Verwirrspiel: Während Hunderte Fans vergebens vor der Kathedrale von Funchal warteten, amüsierte sich Cristiano Ronaldo köstlich über den Trubel – und heizt die Gerüchteküche nun erst recht an.

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Madeira stand am Samstag kopf. Zahlreiche Fans pilgerten im CR7-Trikot zur Kathedrale von Funchal, um die vermeintliche Trauung von Superstar Cristiano Ronaldo (41) und seiner Verlobten Georgina Rodríguez (32) live mitzuerleben. Die Enttäuschung folgte prompt: Statt der Promis trat ein völlig fremdes Paar vor den Altar. Während Ronaldos Schwester Elma Aveiro die Szene auf Instagram als "surreal" bezeichnete, reagierte der 41-jährige Fußballstar selbst mit lachenden Emojis auf die irre Verwechslung.

Verlobungsring und verlängerter Urlaub heizen Spekulationen an

Ganz unbegründet war der Aufruhr allerdings nicht. Georgina postete kürzlich das Foto ihres gigantischen Verlobungsrings – geschätzter Wert: 2,6 Millionen Euro – und kündigte für Anfang August etwas Großes an. Zudem hat der Superstar seinen Urlaub verlängert und fehlte bislang im Training seines Klubs Al-Nassr.

Versteckspiel um die Braut. Wann treten Ronaldo und Georgina Rodriguez endlich vor den Altar? © Getty Images

Dass auf der Insel aktuell etwas im Busch ist, zeigt das Familienaufgebot: Ronaldos Mutter Maria Dolores, seine Schwestern Katia und Elma sowie engste Freunde reisten in Funchal an, checkten im Luxushotel ein und feierten ausgelassene Partys, wie in der Snack Bar Real Falcão am Samstag. Sogar eine Besprechung im Edel-Resort "Reserve" – der mutmaßlichen Hochzeits-Location – wurde beobachtet.

Fällt der Startschuss am Jahrestag?

Ein Bekannter aus Ronaldos Kindheitstagen verriet bereits spitzbübisch: "Die nächsten Tage könntet ihr eine Überraschung erleben." Ein heißer Kandidat für die Trauung im engeren Kreis ist nun der 11. August – der offizielle Jahrestag der Verlobung des Glamour-Paares.